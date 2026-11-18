Ce que j’aime bien dans les premiers Noëls, c’est qu’on peut passer des jours à choisir un cadeau qui sera déballé en dix secondes. Et avec un peu de chance, bébé s’intéresse aussi à ce qu’il y a dedans. Dans la sélection de Noël de Sophie la girafe, ce sont surtout les jouets qu’on imagine ressortir un mardi quelconque de janvier qui nous plaisent. Un livre qu’on peut déplier chez les grands-parents, un hochet à glisser dans un sac ou de quoi faire durer le bain de cinq bonnes minutes.

Un livre à emporter, un tapis à déplier

S’il fallait en glisser un seul sous le sapin, ce serait le livre tapis d’éveil (29,99 €). Plié, il ressemble à un petit livre en tissu. Ouvert, il occupe un carré de 60 cm de côté, avec du noir et blanc sur une face et des pages colorées à manipuler sur l’autre. On peut regarder les motifs ensemble, puis laisser bébé tirer sur un ruban ou revenir dix fois sur la même page qui crisse. Le format prend tout son sens quand on part pour la journée avec un sac déjà bien rempli.

Pour un cadeau à offrir dès la naissance, le coffret naissance (22,99 €) reste le choix le plus classique. La girafe en caoutchouc naturel y est accompagnée d’un anneau de dentition Circle et du hochet Twist. Le rouleau d’éveil (19,99 €) est plus original avec ses quatre modules reliés par des scratchs. On peut en détacher un pour jouer avec ses textures, puis ressortir le rouleau entier le jour où empiler et tout faire tomber devient une activité à part entière. Quant au nuage à tirer (29,99 €), on le choisirait surtout pour la poussette. Une cordelette descend, une autre remonte. C’est tout bête, et c’est justement le genre de geste qu’un bébé peut avoir envie de refaire encore et encore.

Deux cadeaux pour les bébés qui adorent le bain

À partir de 10 mois, le coffret Jeux de bain (19,99 €) réunit un livre, quatre gobelets percés et cinq formes en mousse à coller sur les parois mouillées. Les gobelets ont l’avantage de se prêter à plein de petits jeux, même les soirs où le personnage principal de l’histoire, c’est juste l’eau qui coule.

Le Jardin de bain (14,99 €) est notre choix à petit prix. On verse de l’eau dans le nuage, le moulin tourne et Sophie surgit de son pot. Quand l’eau s’écoule, elle redescend et on peut recommencer. Si le petit à qui vous l’offrez réclame déjà « encore » à chaque bain, vous savez à quoi vous attendre.

Pour un cadeau destiné à un nouveau-né, on avait aussi repéré des idées de cadeaux de naissance chez Kaloo.