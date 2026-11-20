J’ai passé l’été à chantonner Soleil Bleu, de Bleu Soleil et Luiza. À force, je connais le morceau par cœur. Je suis toujours aussi calamiteux dès qu’il faut le chanter pour de vrai. Autant dire que sa présence dans Let’s Sing 2027 me réjouit autant qu’elle m’inquiète. C’est l’édition française sur PS5 que j’ai reçue, celle vendue avec deux micros. Le principe est simple. Les paroles défilent sur le clip, on essaie de suivre la mélodie et le jeu attribue des points selon la justesse et le rythme. Sur les morceaux compatibles, on peut atténuer la voix d’origine ou passer en instrumental. Personnellement, je compte bien garder Luiza en renfort.

Article rédigé en partenariat avec Jauny.fr

40 chansons dans la boîte, et le Pass VIP en option

L’édition française embarque 20 titres francophones et 20 internationaux, directement sur le disque PS5. On peut passer de Ce rêve bleu d’Aladdin à Tournent les violons de Jean-Jacques Goldman, puis enchaîner sur À nos héros du quotidien de Soprano ou Sauver l’amour de Daniel Balavoine. Côté international, on retrouve Lady Gaga et Bruno Mars avec Die With a Smile, Ariana Grande avec we can’t be friends (wait for your love), ainsi que Coldplay, Drake et Ed Sheeran. C’est ce mélange qui me plaît sur le papier. Au même repas, les enfants peuvent réclamer Aladdin et les grands-parents récupérer le micro pour Goldman.

Les 40 chansons restent jouables après le mois d’essai du Pass VIP inclus dans le pack. Le pass donne accès à plus de 150 morceaux supplémentaires tant qu’il est actif. Sur le PlayStation Store, il coûte 3,99 € pour un mois, 9,99 € pour trois mois ou 24,99 € pour un an au moment où j’écris. Comme pour l’édition 2026, le calcul dépend surtout du nombre de chansons de base que vous avez vraiment envie de reprendre. Quarante, c’est confortable pour un samedi soir. Si chacun n’en aime que trois et que le jeu ressort tous les week-ends, on risque vite de retomber sur les mêmes refrains.

Quatre chanteurs dans le salon, avec un micro ou un téléphone

On peut chanter jusqu’à quatre en même temps en local. Le mode Classic permet de se tirer la bourre au score, tandis que Feat. récompense la prestation commune. Le nouveau mode Party, lui, se joue en solo ou à deux. Il enchaîne des défis musicaux pour rendre sa voix à Soundtown, une ville réduite au silence par DJ Hush. Pour un dîner de famille ou une soirée avec des copains, je vois surtout l’intérêt de lancer un morceau en Feat. et de faire tourner les micros quand on est plus de quatre.

Les deux micros filaires du pack se branchent chacun en USB-A. Pour utiliser son téléphone, on installe l’appli gratuite Let’s Sing Companion, on connecte le smartphone et la console au même réseau Wi-Fi et on saisit le code affiché à l’écran. Le micro du téléphone capte alors la voix. Le micro USB est celui que je choisirais pour passer le relais facilement autour de la table. Le téléphone évite les câbles et permet d’équiper quatre chanteurs sans acheter de matériel. Les retours varient selon l’appareil, certains téléphones captant même mieux la voix que les micros du pack. Et si la tablée préfère deviner les chansons avant de se lancer, on peut toujours ressortir Hitster.

Au fond, c’est le genre de jeu que je sortirais en fin de repas : quatre personnes au micro, le reste de la table qui reprend le refrain, et moi qui massacre Soleil Bleu avec beaucoup trop d’assurance.