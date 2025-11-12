Le 2 novembre 2025, la Paris Games Week a fermé ses portes après 4 jours d’animations au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Cette 14ème édition promettait un renouveau avec un format totalement repensé afin de proposer une expérience totale. En effet, les organisateurs ont misé sur une ouverture vers l’entertainment et des shows nocturnes au Dôme de Paris. Cependant, malgré ces ambitions affichées, la réalité du terrain a livré des résultats plus contrastés. Top ou flop ?

1/ Les chiffres clés à retenir de Paris Games Week 2025

L’édition 2025 de la Paris Games Week affiche des résultats mitigés en termes de fréquentation. Avec 161 000 visiteurs sur quatre jours, le salon enregistre une baisse significative de 27 000 visiteurs par rapport à 2024. Est-ce dû au fait que cette PGW s’est déroulée sur 4 jours au lieu de 5 ?

Ce chiffre place cette édition comme la troisième pire de l’histoire du salon, devançant seulement l’édition de relance post-COVID de 2022 (150 000 visiteurs) et la toute première édition de 2010 (120 000 visiteurs). La comparaison avec les années fastes avant la pandémie est d’autant plus frappante. Entre 2015 et 2019, la Paris Games Week attirait régulièrement entre 300 000 et 317 000 visiteurs. Les éditions 2023 et 2024 avaient déjà marqué un recul avec respectivement 187 000 et 188 000 visiteurs, mais 2025 accentue cette tendance à la baisse.

Parmi d’autres facteurs qui peuvent expliquer cette baisse de fréquentation, le nouveau format a considérablement réduit l’espace dédié au jeu vidéo : les organisateurs ont abandonné trois halls pour se concentrer sur un hall principal, un hall secondaire et des animations au Dôme de Paris.

Côté contenu, la PGW 2025 a tout de même rassemblé plus de 180 exposants, 80 marques représentées et plus de 150 jeux jouables. Le salon a accueilli environ 1 000 créateurs de contenus, contribuant à créer une atmosphère festive malgré la fréquentation en berne. Les organisateurs ont également mis en place 15 shows au Dôme de Paris, incluant compétitions esport, concerts (dont celui de Clair Obscur) et spectacles live.

Face à ces résultats, le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) se veut optimiste et fixe un objectif ambitieux : atteindre 220 000 à 250 000 visiteurs d’ici 2030, année de la vingtième édition du salon.

2/ Quels éditeurs étaient présents ? Quels jeux et quels rendez-vous phares ?

Cette Paris Games Week 2025 a tout de même réussi à attirer plusieurs éditeurs majeurs de l’industrie, avec des propositions parfois inédites.

Capcom s’est imposé comme les rois de cette Paris Games Week 2025. L’éditeur a proposé un line-up exceptionnel dont 4 titres attendus pour 2026 :

Resident Evil Requiem , qui marque le retour à Raccoon City avec une héroïne inédite, Grace Ashcroft

, qui marque le retour à Raccoon City avec une héroïne inédite, Grace Ashcroft Onimusha : Way of the Sword , premier opus original de la série depuis près de vingt ans

, premier opus original de la série depuis près de vingt ans Pragmata , une création originale mêlant aventure et science-fiction

, une création originale mêlant aventure et science-fiction Monster Hunter Stories 3:

Twisted Reflection.

Capcom proposait également Monster Hunter Wilds et Street Fighter 6 étant déjà sortis, ils étaient en libre accès.

Nintendo a marqué les esprits en présentant pas moins de 12 jeux jouables sur Nintendo Switch 2. Parmi les titres phares on retrouve :

Mario Kart World qui permet des courses jusqu’à 24 pilotes

qui permet des courses jusqu’à 24 pilotes Légendes Pokémon : Z-A avec son nouveau système de combat dynamique en temps réel,

avec son nouveau système de combat dynamique en temps réel, Metroid Prime 4: Beyond ,

, Kirby Air Riders, jouable en avant-première avant sa sortie prévue le 20 novembre.

Nintendo proposait aussi des classiques remis au goût du jour avec Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 et le catalogue Nintendo Gamecube.

Xbox a décidé cette année de partager son stand avec ASUS, et a présenté un double stand d’un côté l’expérience Xbox classique et de l’autre la nouvelle console portable Asus ROG Xbox Ally. Sept titres étaient jouables, dont le très attendu Hollow Knight: Silksong, Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2 et Keeper.

PlayStation, fidèle à sa stratégie minimaliste des dernières années, occupait le stand de la Fnac avec comme titre principal Ghost of Yotei.

Bandai Namco participait également avec plusieurs jeux dont Little Nightmares III, My Hero Academia: All’s Justice, Dragon Ball: Sparking! ZERO et Towa and the Guardians of the Sacred Tree

La PGW 2025 a également accueilli de nouveaux éditeurs inédits comme NCsoft (avec Tiny Metal2) et Battlestate Games, ainsi que des jeux mobiles populaires avec Brawl Stars et Clash Royale de Supercell, et surtout un espace dédié aux jeux made in France avec l’espace Game France

Le Pavillon Game France

Sur près de 600m², le Pavillon Game France, soutenu par le CNC, rassemblait 31 entreprises et 40 jeux jouables, dont certains en exclusivité mondiale. Les visiteurs pouvaient découvrir une exposition inédite « Clair Obscur: Expedition 33 – L’Exposition » avec des artworks et visuels exclusifs du jeu de Sandfall Interactive.

Parmi les jeux français présents : Shinobi Art of Vengeance (LizardCube), Windblown (Motion Twin), Endless Legends 2 (Amplitude), The Rogue Prince of Persia (Evil Empire/Ubisoft), Cairn (le dernier bébé de The Game Bakers) et de nombreux autres titres de studios indépendants français.

3/ Qu’est-ce qui a changé en 2025 ?

L’édition 2025 de la Paris Games Week marque une rupture stratégique notamment sur la réorganisation de l’espace : abandon de trois halls au profit d’un hall principal, un hall secondaire et l’intégration du Dôme de Paris comme scène centrale pour les spectacles.

Le partenariat entre le SELL, Fimalac Entertainment (propriétaire de Webedia) et GL events pour l’organisation de cette édition traduit également cette volonté d’ouvrir le salon à une audience plus large, incluant mangas, esport et jeux de cartes à collectionner.

Un repositionnement clair vers l’entertainment et la pop culture s’est donc ressentie. Pour la première fois, la PGW propose trois nocturnes les jeudi 30, vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre, avec une ouverture de 9h30 à 21h (et jusqu’à 19h le dimanche). Ces soirées prolongées visaient à proposer une programmation artistique renforcée avec shows, concerts, humoristes et créateurs de contenus.

L’implication de Bigflo comme consultant artistique représente une autre nouveauté majeure. Le rappeur toulousain, gamer passionné et collectionneur, a apporté son regard créatif sur la programmation, permettant de créer des synergies entre musique, humour et gaming. Il a orchestré plusieurs temps forts dont la soirée d’ouverture Paris Games Night, la Coupe de France de Blind Test et le show Paris Game Master animé par Samuel Étienne.

Malheureusement, nous avons eu l’impression que ces changements se sont accompagnés d’une réduction de l’offre jeu vidéo.

4/ Quels ont été les temps forts de la PGW ?

La Paris Games Week 2025 a proposé plusieurs temps forts mémorables, particulièrement au Dôme de Paris qui accueillait 4 000 spectateurs pour les événements phares. Commençons par les concerts !

Le mercredi 29 octobre en pré-ouverture, le Sinfonia Pop Orchestra a donné un concert symphonique. La soirée d’ouverture a été marquée par la présence de Squeezie, qui faisait son retour après avoir été banni plusieurs années du salon.

Le concert de Clair Obscur, le jeudi 30 octobre 2025 était notamment sold-out. La musique du jeu français développé par Sandfall Interactive était interprétée en live par l’Orchestre Curieux, accompagné de Lorien Testard et Alice Duport-Percier.

Le vendredi 31 octobre (21h30-23h30), le PGW Festival mettait à l’honneur Bigflo & Oli pour un concert exceptionnel, accompagnés de Jalogreen23 et de la streameuse Littlebigwhale.

L’esport au cœur de l’événement

4 grandes compétitions internationales ont rythmé le salon. Le vendredi 31 octobre, la compétition League of Legends Game Changers Rising (13h-18h) a marqué les esprits avec ce circuit 100% féminin créé par Riot Games, attirant plusieurs milliers de spectateurs.

Le samedi 1er novembre a accueilli deux événements majeurs. La Trackmania World Cup (10h30-13h30) constituait la grande finale mondiale réunissant les meilleures équipes des régions EMEA, NCSA et APAC dans un format 2v2. L’après-midi, la Coupe de France Slash avec Rocket League (14h-17h), organisée par France Télévisions, a totalisé 206 000 viewers uniques avec un pic à 25 400 spectateurs simultanés.

Enfin, le dimanche 2 novembre (19h-23h), la finale des EMEA Masters opposait KarmineCorp Blue à Los Heretics dans un affrontement France-Espagne particulièrement intense, soutenu notamment par le célèbre Blue Wall.

Le stand Capcom et le Monster Hunter Festa

Capcom a organisé le tout premier Monster Hunter Festa européen. Cet événement proposait un programme riche : animations, rencontres, expositions, stands photo, cosplay, séances de dédicaces et sessions de gameplay sur Monster Hunter Stories 3 et Monster Hunter Wilds.

Le Monster Hunter Wilds France Championship organisé le 1er novembre permettait aux fans de s’affronter en équipes de deux sur des Time Attacks avec des récompenses exclusives à la clé. L’événement a bénéficié de la présence exceptionnelle de Ryozo Tsujimoto, producteur légendaire de la série, et Yuya Tokuda, directeur de Monster Hunter Wilds, venus spécialement d’Osaka pour des sessions de questions-réponses et des dédicaces.

Les expériences innovantes EVA

Le stand EVA a dévoilé en exclusivité mondiale EVA Karting GP, une expérience inédite de karting en réalité virtuelle sur une arène de 500m². Les joueurs, équipés d’un casque VR et installés dans de petits karts électriques pouvant filer jusqu’à 20 km/h, évoluaient dans un espace totalement vide qui prenait vie à travers le casque avec un tracé complet, des chicanes, tunnels et bonus.

Le dimanche 2 novembre à partir de 12h, EVA organisait également les playoffs de l’EVA Ligue 1 Winamax au Dôme de Paris

5/ Quels créateurs de contenus étaient présents ?

La Paris Games Week 2025 a rassemblé près de 1 000 créateurs de contenus

Parmi les personnalités les plus attendues figuraient Inoxtag, qui a animé la Fan Zone by Orange le vendredi 31 octobre à 15h pour affronter des abonnés en 1v1 sur Fortnite. Kameto était présent le dimanche 2 novembre à 14h45 sur le stand Lenovo pour tenter un top 1 sur Call of Duty: Warzone en direct sur Twitch, accompagné de Hakai, Qassim et Hamza.

Les créateurs ont participé à de nombreuses animations tout au long des quatre jours. Sur le stand Fnac, plusieurs sessions de jeu ont été organisées : le jeudi 30 octobre à 16h30 avec Terracid, Grimkujow, Theorus, BotKZ et MN Kway; le vendredi 31 octobre avec un GeoGuessr Challenge opposant Domingo et GabrielGeo à 14h15, suivi à 18h45 d’une session Ghost of Yotei avec Locklear, Alphacast et Doigby..

Le samedi 1er novembre, le stand Fnac accueillait à 12h une session diffusée sur Twitch avec Little Big Whale, Doigby et Tatiana, puis à 18h45 Flamby et Grandingo. À 18h30, Samuel Étienne animait le Paris Game Master, un grand quiz gaming opposant BigFlo & Ava Mind à Mastu & Étoiles.

Le dimanche 2 novembre, Loupiote affrontait des visiteurs sur Counter-Strike 2 dès 10h30 sur le stand JBL Quantum, tandis que la Gentle Mates Alpine était présente sur le stand Fnac à 16h45. Locklear proposait également des affrontements sur Battlefield 6 de 16h30 à 18h30

Sur le stand Nintendo, Henri Tran assurait une animation à 13h45 le jeudi, avec d’autres créateurs comme Raumane et Shynouh présents tout le week-end. Le Bouseuh était présent sur le stand Samsung dès 9h30 le vendredi 31 octobre.

Une Fan Zone by Orange avec 400 places assises permettait au public de rencontrer leurs créateurs favoris dans un cadre dédié

Notre expérience de la PGW 2025

D’une manière générale, nous avons apprécié notre expérience de cette PGW 2025. Nous avons eu la chance d’avoir participé au concert de Clair Obscur qui a été fabuleux. D’ailleurs le concert au Dôme était une version légèrement différente du concert officiel et original car elle a dû être condensée dû aux contraintes de la Paris Games Week.

Nous avons eu l’occasion de passer au stand de Tiny Metal 2 qui a proposé une démo spécialement pour la Paris Games Week 2025. C’est un jeu de stratégie au tour par tour développé par Area 35, et qui devrait parler aux adaptes Adwance wars. C’est la suite (troisième opus) qui introduit pour la première fois des batailles navales avec sous-marins et cuirassés, en plus des combats terrestres et aériens. Le jeu propose plus de 15 commandants, plus de 100 cartes, et met l’accent sur le co-op jusqu’à 8 joueurs en ligne. Il est prévue pour 2026 sur PC (Steam) !



Cependant, lors de la soirée avant première, nous n’avions plus retrouvé l’ambiance d’antan qui faisait de cette avant première, une soirée de convivialité et de retrouvailles avec les acteurs du milieu. De plus nous avons remarqué que les goodies sur les différents stands des éditeurs s’était amoindri.

Le top 3 des jeux à la PGW 2025 :

Démo de Pragmata

Démo Resident Evil Requiem

Démo de Metroid Prime 4: Beyond

Tiny Metal 2

Bonus stage:

Concert de Clair Obscur au Dôme de Paris

Stand Capcom

Conclusion

La Paris Games Week 2025 restera dans les mémoires comme une édition de transition, à la croisée des chemins. Le pari d’un format repensé vers l’entertainment n’a pas convaincu en termes de fréquentation, avec 161 000 visiteurs, loin des objectifs espérés.

Nous pouvons tout de même saluer Capcom qui a réussi à porter la partie Jeux vidéo avec brio, ainsi que Nintendo. Les compétitions e-sport ont permis un engagement fort avec un public prêt à se déplacer. Applaudissons également les expériences innovantes comme EVA Karting GP ou encore le Pavillon Game France qui a démontré une certaine vitalité de l’industrie française.

En espérant que l’édition 2026 trouvera un meilleur équilibre entre l’offre jeu vidéo et les spectacles, la prochaine Paris Games Week sera scrutée avec attention. Les leçons de 2025 auront-elles été retenues ?