Comme chaque début d’année, à la période des fêtes de fin d’année succède celle non moins intense des soldes de janvier. A une époque où les notions d’écologie sont de plus en plus au centre des débats, et où la fast fashion est toujours plus décriée malgré des statistiques mirobolantes, nous avons décidé, avec la rédaction de Conso-Mag, de mettre un peu de lumière sur des marques dont les valeurs nous parlent.

Aujourd’hui, je vous propose donc un focus sur Devernois, une marque de prêt-à-porter pour femmes qui fait la part belle au made in France, et fait l’apologie d’une mode responsable. Après tout, on voulait être écolo à Noël, il n’y a pas de raison qu’on fasse différemment en 2023. « Less is more », voilà l’adage qui rythment les créations de la marque.

Devernois propose ainsi des intemporels que tout dressing se doit de posséder. Maille, pulls, gilets, tops, chemises, robes, jupes, pantalons : toutes les pièces incontournables sont là, et il n’y a rien que vous ne puissiez trouver pour vous habiller. L’idée derrière le projet porté aujourd’hui par Séverine Brun, directrice de collection et petite-fille du fondateur : faire que chaque femme, quelle que soit son histoire, se sente belle, unique et à l’aise dans ses vêtements.

Mon coup de cœur personnel, c’est très clairement la collection 100% maille tricotée en France. Au-delà de la proposition commerciale qui me parle, je trouve que les produits de cette gamme sont tout simplement magnifiques. Je vous en met d’ailleurs une petite sélection juste au-dessus pour que vous puissiez, vous aussi, me donner votre avis en un coup d’œil?

Et vous alors ? Vous connaissiez la marque Devernois ? Quelle que soit votre réponse à cette question, dites-nous en plus dans les commentaires sur comment vous la percevez aujourd’hui. Est-ce que leur proposition vous séduit ? Est-ce que les produits présentés vous parlent ? On veut tout savoir !