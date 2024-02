Justement, encore plus de choix cette année pour la marque Disguise avec de belles robes de princesses : Blanche-Neige, Belle, Raiponce, Cendrillon, Asha de Wish, Mirabel d’Encanto ou encore Elsa de la Reine des Neiges pour les filles ou Super Mario, Sonic 2 pour les garçons. De beaux déguisements qui raviront les plus petits à des prix tout à faire abordables : 19.99€ pour les robes féériques et 26.99€ pour Super Mario ou Sonic2. Tantôt trois tailles pour les versions féminines de Blanche-Neige, Belle, Raiponce ou Cendrillon : 3-4 ans, 5-6 ans, 7-8 ans, tantôt deux tailles pour les déguisements des nouveaux dessins animés à la une Wish, Encanto et la Reine de Neiges : 4-6 ans ou 7-8 ans. Pour les garçons, seulement deux tailles sont existantes : 4-6 ans ou 7-8 ans. A vous de jouer !

Les festivités pour Carnaval approchent à grands pas et en plus de préparer les petites douceurs sucrées typiques de cette période, il est également temps de penser aux déguisements de nos enfants ! De plus en plus de modèles à l’effigie de leurs héros préférés sont commercialisés, c’est donc l’occasion de renouveler les déguisements trop anciens ou trop petits cette année.

