Le dernier roman de Colleen Hoover, autrice de romances à succès, est enfin arrivé en France. Et comme toujours, je m’empresse de lire cette nouveauté tant j’aime CoHo !

Résumé du livre

Après avoir passé cinq ans en prison à la suite d’une erreur tragique, Kenna Rowan retourne dans la ville du drame qui a détruit sa vie avec la volonté inébranlable de retrouver sa fille de quatre ans. Mais tout le monde dans la vie de sa fille est déterminé à l’exclure, peu importent les efforts qu’elle déploie pour reconstruire sa vie. La seule personne qui n’a pas encore rejeté Kenna est Ledger Ward, propriétaire d’un bar local et l’un des derniers liens avec sa fille. Mais si quelqu’un devait apprendre que Ledger devient peu à peu un pilier de la vie de Kenna, tous deux risqueraient de perdre la confiance des personnes qui leur sont chères.

Malgré la pression qui les entoure, ils se découvrent et s’attachent, mais à mesure que leur idylle grandit, le risque s’accroît. Kenna doit trouver un moyen d’absoudre les erreurs de son passé afin de construire un avenir fait de résilience, de pardon et d’espoir.

Qu’est-ce que j’en penses ?

Un bon livre à la CoHo est une romance, mais pas une comédie romantique… Non, non, non, il s’agit bien d’une romance psychologique et dramatique. Alors que les happy ending sont choses courantes, Colleen aime bien nous en faire voir toutes les couleurs ! Dans Reminders of Him, nous avons un double POV. D’abord, celui de Kenna, une femme qui souffre terriblement de la perte d’un être cher et des étiquettes qui lui collent à la peau à la suite cette disparition tragique, mais avant tout une maman en détresse qui ne demande qu’à retrouver sa fille. Ensuite, celui de Ledger, un homme qui vit une vie heureuse, bien que le cours de son existence ait été bouleversé par la mort de son meilleur ami et l’apparition de sa petite fille, Diem.

Sans rentrer dans les détails afin d’éviter tout spoiler, Reminders of Him est une histoire tragique et bouleversante. Kenna m’a fait énormément de peine, et bien que cela soit rare, énormément pleuré. C’est vraiment une histoire magnifique, celle d’un combat d’une mère pour retrouver son enfant. C’est également une histoire de pardon, qui peut parfois être difficile à accorder selon les circonstances.

Colleen Hoover ne me déçoit pas, c’est une véritable réussite, encore une fois. Il est difficile pour moi de ne pas le rentrer dans la catégorie des coups de coeurs, car sinon j’en serais déjà à mon 3ème coup de coeur de 2024, et l’année ne fait que commencer ! La plume de CoHo est toujours aussi agréable, je n’ai pas le temps de voir les mots défilés, si bien que je l’ai lu d’une traite, et j’ai finis au beau milieu de la nuit, en sacrifiant quelques heures de sommeil.

Le double POV est toujours aussi efficace, chaque émotions et chaque ressenti compte pour saisir la profondeur de l’histoire. Et c’est vraiment appréciable, CoHo sait aborder des sujets sensibles de manière subtile: j’ai la certitude d’être ancrée dans le monde réel tellement chacune des situations est réaliste…

Si vous avez déjà lu des romans de CoHo, n’hésitez pas à foncer, celui-ci est une valeur sûre et reste dans la ligne habituelle de l’autrice ! Toutefois, si vous n’avez jamais lu de romans de Colleen Hoover, qu’attendez-vous ? Celui-ci est parfait pour vous jeter dans le grand bain, à condition de prévoir un paquet de mouchoirs, car vous risquez d’avoir une petite poussière dans l’oeil à un moment ou à un autre…