Alors que la nuit laissait doucement place à un épais brouillard, un navire sans équipage est venu s’échouer sur les récifs qui bordent la petite ville de Whitby. A son bord, le cruel Dracula qui n’a déjà plus qu’une obsession : vider de leur sang tous les habitants de la cité portuaire. Mais fort heureusement pour ceux-ci, l’auberge de Whitby accueille depuis quelques jours un étrange chasseur : le professeur Van Helsing…

Vous l’avez compris, Dracula vs Van Helsing est un jeu d’affrontement pour deux joueurs, un duel aux accents ténébreux qui mettra Whitby à feu et à sang (enfin surtout à sang). Pour débuter la partie, on installe le petit plateau représentant la ville entre les deux joueurs. Celle-ci est divisée en cinq quartiers et chacun d’eux comporte quatre habitants.

Au début de chaque manche, les joueurs vont recevoir aléatoirement des cartes, une par quartier. Ensuite, à tour de rôle, ils vont piocher une carte et choisir soit de remplacer une des leurs par celle-ci soit de la défausser. Quand la pioche est vide (ou plus souvent quand un des deux joueurs appelle la fin de la manche), on compare quartier par quartier la carte du joueur incarnant Dracula à celle de celui jouant Van Helsing. La carte de la plus haute valeur l’emporte (avec un code couleur permettant de briser les égalités). Si Dracula gagne, il boulotte une personne du quartier concerné et si c’est Van Helsing qui l’emporte, il inflige une blessure à Dracula. Le but du vampire est de transformer quatre habitants d’un même quartier tandis que celui du chasseur est de retirer les douze points de vie de Dracula avant la fin des cinq manches…

Et c’est tout ? Non, car tout le sel du jeu repose évidemment sur les effets de défausse des différentes cartes. Plus la valeur de celle-ci est élevée et plus son effet est puissant. Echanger une carte avec son adversaire, rejouer, révéler une carte du jeu adverse, changer la couleur de l’atout, … autant d’effets susceptibles de faire basculer d’un coup (de pieu) le rapport de force !

Dracula vs Van Helsing est donc un jeu très simple à comprendre et à prendre en main. En quelques minutes, les règles en sont expliquées et le duel peut débuter. Pour autant, il vous demandera d’être tactique, de faire preuve d’audace, de prendre des risques et même de bluffer un petit peu. Chaque partie se révèle tendue, disputée et les deux ennemis mortels la passent à se jauger pour tenter de deviner la stratégie de l’autre.

Enfin, et pour ne rien gâcher, Dracula vs Van Helsing possède un matériel d’excellente facture, il est doté d’illustrations qui s’inscrivent parfaitement dans son thème et il est en plus proposé à un prix aussi petit que l’aversion de Dracula pour le soleil est grande !

Bref, une petite pépite dont il serait dommage de se priver !

Dracula vs Van Helsing, un jeu de Maxime Rambourg et Théo Riviere, illustré par Santiago Weberson, édité par Mandoo Games et en Belgique par Geronimo Games.

Nombre de joueurs : 2

Âge : à partir de 10 ans

Durée moyenne d’une partie : 30 minutes

