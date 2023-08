Douceur et fraîcheur sont au rendez-vous pour cette nouvelle rentrée approchante avec notamment le nouveau déodorant végétal de la marque Etiaxil qui ; commercialise une référence naturelle bio au parfum frais de lotus vert. Après ces dernières semaines caniculaires, un vent de pureté et de finesse souffle sur la gamme de déodorants naturels d’Etiaxil complétant celle existante avec les parfums thé vert et coco. Avec 99% de composition d’origine naturelle et une efficacité de 24H, zoom sur les deux formats existants pour cette nouvelle fragrance en spray sans gaz de 100ML et le roll-on de 50ML. A glisser d’urgence dans votre trousse de toilette de la rentrée !

Etiaxil, des gammes dédiées à la lutte contre la transpiration intempestive !

Quatre gammes existantes pour une offre personnalisée ! Qu’elle soit faible, modérée ou excessive, il existe des déodorants, des anti-transpirants ou des dé-transpirants agissant sur le débit de la transpiration, la barrière antibactérienne et anti-odeurs tout en conservant une peau douce sans agression cutanée. Pour compléter ces références, une gamme de soins lavants déo-douche complète ces solutions en nettoyant et protégeant la peau de toute transpiration. Retrouvez l’ensemble des soins en pharmacie et n’hésitez pas à consulter le site d’Etiaxil pour trouver LE traitement adéquat à vos besoins quotidiens !

Le déodorant végétal 24H parfum lotus vert sous les projecteurs !

Ce nouveau produit parfumé au lotus vert contient cinq actifs d’origine naturelle anti-odeurs. Sans surprise qui dit lotus vert, dit fragrance légère et aérienne, parfaite pour un été caniculaire ou une rentrée chargée sous pression associée au menthol pour une fraicheur optimale. S’ajoutent la terre de diatomée qui absorbe, l’aloe vera aux propriétés apaisantes et cicatrisantes ou encore l’arbre à thé contrant les bactéries et empêchant les mauvaises odeurs. Une combinaison donc complète assurant une peau au sec pour 24H. Ce déodorant naturel sans alcool et testé sous contrôle dermatologique est justement le premier à être certifié bio.

Autre produit récent de la marque dédiée à la gente masculine : le dé-transpirant roll-on 15ML à appliquer le soir, sur une peau sèche et sur une peau saine. Un véritable coup de pouce pour solutionner la transpiration excessive, formulation développée sans parfum axée pour les peaux sensibles. A glisser sans plus attendre dans un sac de sport après une séance nocturne ou à garder près de soi avant le coucher pour une application optimisée le soir.

Les produits Etiaxil ont été testés et approuvés par la rédaction. Que ce soit des dé-transpirants ou des déodorants classiques sous forme de roll-on ou de spray, l’application est facile, agréable sans agression et l’efficacité est durable. Les références sont adaptées aux différents types de peau et donc aux divers besoins selon le niveau de transpiration à contrer.