Offrir un objet qui trouve naturellement sa place dans le rituel du soir, ce n’est jamais gagné d’avance. Avec le projecteur et conteur d’histoires Plus Disney Baby, pourtant, la magie a opéré presque immédiatement à la maison. Glissé sous le sapin pour Noah, cinq ans et demi, et Ellie, un an et demi, ce petit boîtier coloré est rapidement devenu un rendez-vous à part entière, surtout pour l’aîné.

Noah en est littéralement fan. Son petit rituel est immuable : il demande le noir complet dans notre chambre, s’allonge en étoile de mer sur le lit, puis lance la projection des images au plafond. L’effet est immédiat : les murs disparaissent, l’imaginaire prend le relais, et l’histoire peut commencer. Le principe est simple et rassurant : on insère une cartouche, on fait défiler les diapositives, et la voix raconte l’histoire pendant que les images illustrent chaque scène. Le produit est livré avec sept grands classiques Disney, un choix plutôt solide pour varier les plaisirs : Le Roi Lion, Alice au pays des merveilles, Pinocchio, 101 Dalmatiens, Bambi, La Belle et le Clochard et Peter Pan. De quoi tenir plusieurs soirs sans lassitude, même pour un enfant déjà très demandeur.

La narration est claire, posée, adaptée aux plus jeunes, et fonctionne aussi bien pour accompagner l’endormissement que pour un moment calme avant le coucher. Le son, sans être exceptionnel, est tout à fait correct pour un usage familial. En revanche, un détail de conception vient un peu gâcher l’expérience : le haut-parleur est situé à l’arrière de l’appareil. Résultat, lorsque le projecteur est posé sur un lit pour viser le plafond – ce qui est un usage très naturel – le son se retrouve partiellement étouffé. Rien de rédhibitoire, mais un placement différent aurait clairement amélioré le confort d’écoute.

Le véritable point noir, en revanche, concerne les cartes de diapositives. Elles doivent être insérées dans un sens précis, ce qui est parfaitement normal. Le problème, c’est qu’en cas d’erreur, la carte peut se bloquer complètement dans le mécanisme. C’est exactement ce qui nous est arrivé au bout de deux minutes d’utilisation : carte coincée, impossible à retirer, et une vraie frayeur en pensant le jouet déjà hors service. J’ai du utiliser ma douceur légendaire (non) et tirer très fort pour réussir à la sortir, au risque d’abîmer l’ensemble. Pour un produit destiné à de jeunes enfants, ce manque de tolérance à l’erreur est franchement dommage et mériterait une sécurité mécanique plus permissive.

Malgré ce défaut important, le projecteur et conteur d’histoires Disney Baby reste un bel objet pour instaurer un moment calme, doux et complice. Noah l’a immédiatement adopté, et même Ellie semble intriguée par les images et les sons. À condition de bien expliquer le sens d’insertion des cartes et de rester vigilant au début, l’expérience est globalement très positive. Un jouet qui touche juste sur l’imaginaire et le rituel du soir, mais qui gagnerait à être un peu plus indulgent avec les petites mains pressées.

