L’été et la fête de la musique arrive bientôt alors quoi de mieux qu’un roman sur l’été et la musique? Découvre Folk & Love chez De Saxus!

Résumé du livre.

Trois jours. Deux filles. Un festival de musique qui change la vie.

Olivia est une experte pour tomber amoureuse… et être larguée. Mais après les terribles retombées de sa dernière rupture, elle est déterminée à tourner la page. Elle part alors en week-end avec sa meilleure amie au fameux festival de musique et d’arts de Farmland pour se changer les idées et éviter tout coup de foudre.

De son côté, Toni va commencer l’université dans une semaine et c’est le dernier endroit où elle a envie d’être. Incertaine de ce qu’elle veut faire plus tard et encore sous le choc de la mort de son père, un ancien musicien devenu roadie, elle retourne au festival qui a changé sa vie dans l’espoir que suivre ses traces l’aidera à trouver sa propre voie.

Lorsqu’Olivia et Toni arrivent à Farmland, elles ne se doutent pas qu’elles vont avoir besoin l’une de l’autre pour trouver ce qu’elles sont venues chercher dans ce week-end. C’est le point de départ d’un récit émouvant et irrésistible sur le chagrin, l’amour et le pouvoir de la musique pour guérir et nous connecter tous ensemble.

Mon avis.

Je pensais trouver un vent de fraîcheur en ouvrant ce roman, pourtant, je me sens un peu déçue.

Tout d’abord, Folk & Love se trouve être une romance F/F, l’idée me plaît beaucoup. Je découvre la plume de l’autrice, je trouve que celle-ci à un potentiel infini, toutefois, il ne colle pas à mes attentes et à ce que j’aime lire…

Plus en détail sur le récit, l’ambiance festive m’a clairement plu, toutefois, les personnages principaux m’ont vraiment agacée, surtout Olivia. Le nombre de clichés est également fort élevé, je trouve ça dommage: dans sa globalité, ce roman avait un véritable potentiel à développer et malheureusement je trouve que ce n’est pas suffisamment le cas. Je trouve également que si davantage d’aspects avaient été développés, le livre et le récit auraient eu beaucoup plus de profondeur et ainsi, le livre aurait été beaucoup plus intéressant à lire!

Autant que le livre se lit très facilement, je pense qu’il cible plus des adolescents, autant dans le style de la plume de l’autrice que dans le petit aspect » addictif » du livre.

Je n’abandonne pas pour autant la plume de Leah Johnson, je pense lire un de ses autres ouvrages afin de me donner un avis plus global sur sa plume, mais pour Folk & Love c’est malheureusement une déception pour moi…