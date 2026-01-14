Mon avis sur les tomes 1 et 2 est disponible ici !

✍️ Auteur Shiori Hiromoto / Aki Shikimi 📖 Nombre de pages 164 📅 Date de parution 04/12/2025 🏢 Éditeur Mana Books 🪙 Prix 7.95€ 🛒 Acheter Amazon

Résumé

La cour impériale est en liesse après l’annonce de la grossesse de dame Kihi, la favorite. Loin de cette effervescence, Yuran reçoit une lettre de dame Kenhi, la quatrième épouse : elle y exprime son souhait de divorcer de l’empereur… Yuran doit-elle l’aider à exaucer son vœu ou la convaincre d’y renoncer ? Sa décision risque de déclencher la colère de Sa Majesté Impériale… Dans ce cinquième volume, les sentiments de notre couple favori, de l’empereur et de son épouse s’entrecroisent !

Ce que j’en pense

Le recrutement des fonctionnaires brillamment mené, Yuran n’a pas le droit au repos qu’elle pensait mériter ! Deux affaires de grande ampleur vont lui tomber dessus : organiser l’annonce de la grossesse de dame Kihi et gérer la volonté de divorcer (et de quitter la cour) de dame Kenhi.

Cette double aventure va permettre au lecteur de plonger dans l’intimité de l’empereur et de découvrir un pan de sa vie passée. Mais c’est aussi l’opportunité pour le couple phare de cette série de montrer encore plus de cohésion et de rapprochement. Au point de s’opposer frontalement à l’empereur ? Vous le saurez en lisant ce tome !

Ce tome 5 débute un nouvel arc de manière très réussie. Des intrigues, de l’émotion, de l’humour et de l’amour. Une recette bien dosée et qui fait la réussite de cette série depuis déjà 5 tomes et un style graphique que j’apprécie de plus en plus. Vivement la suite !

Merci aux éditions Mana Books pour l’envoi du livre !