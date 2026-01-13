La série Thief occupe une place un peu particulière dans l’histoire du jeu vidéo. Depuis la fin des années 90, elle a appris à toute une génération de joueurs qu’on pouvait prendre beaucoup de plaisir à éviter les ennemis plutôt qu’à les affronter, à éteindre une torche plutôt qu’à tirer une balle, et à retenir son souffle en marchant sur un parquet grinçant. Thief, c’est l’art du silence, de la patience, et parfois aussi de la frustration quand un garde décide soudainement de se retourner sans raison apparente, juste pour vous rappeler qui commande. Une philosophie qui, sur le papier, semble presque conçue pour la réalité virtuelle.

Avec Thief VR: Legacy of Shadow, la licence tente donc une immersion totale dans son univers sombre et steampunk. On y incarne Magpie, une voleuse agile évoluant dans une cité oppressante dominée par un pouvoir autoritaire, où les riches vivent au-dessus pendant que les autres survivent en dessous. Le scénario n’a rien de révolutionnaire, mais il fait le travail : il pose un cadre crédible, donne un minimum de motivation et sert surtout de prétexte à enchaîner les cambriolages. Après tout, personne ne lance Thief pour une histoire d’amour légère et optimiste.

La réalité virtuelle apporte immédiatement quelque chose de très concret à l’expérience. Ouvrir un tiroir avec ses propres mains, fouiller une étagère, crocheter une serrure en manipulant chaque outil, tout cela renforce énormément le sentiment d’être réellement dans la peau d’un voleur. Certaines actions, assez banales dans un jeu classique, deviennent ici presque jubilatoires. Attraper une bourse sur la ceinture d’un garde endormi procure une satisfaction étrange, mélange de tension et de fierté, surtout quand on réalise qu’on est resté accroupi physiquement pendant cinq minutes sans s’en rendre compte.

Le cœur du gameplay repose évidemment sur l’infiltration. Observer les rondes des gardes, écouter leurs conversations, repérer les sources de lumière, exploiter les ombres et les hauteurs… tout est pensé pour encourager une approche réfléchie. Le jeu offre régulièrement plusieurs chemins possibles, et il est souvent possible de contourner un problème plutôt que de l’affronter frontalement. Cela dit, cette liberté est parfois un peu amoindrie par une intelligence artificielle inégale. Certains gardes sont extrêmement vigilants, d’autres semblent avoir décidé que rien d’anormal ne pouvait jamais arriver pendant leur service, même si une bouteille vole sous leurs yeux.

Les sensations en VR sont globalement réussies, notamment grâce aux interactions physiques bien pensées. Tirer à l’arc, lancer des objets pour détourner l’attention ou escalader certaines structures fonctionne bien et renforce l’immersion. En revanche, les déplacements peuvent demander un petit temps d’adaptation, surtout pour les joueurs sensibles au motion sickness. Les options de confort sont heureusement présentes, mais on sent que le jeu reste exigeant sur ce point. Disons que ce n’est pas l’expérience idéale pour découvrir la VR après un repas un peu trop copieux.

Visuellement, Thief VR: Legacy of Shadow propose une ambiance réussie, portée par des environnements sombres, une direction artistique cohérente et un usage intelligent des jeux de lumière. La ville a du caractère, avec ses ruelles étroites, ses intérieurs délabrés et ses bâtiments imposants. En revanche, tout n’est pas irréprochable sur le plan technique. Certaines textures manquent de finesse, quelques animations sont un peu rigides, et on sent que le jeu doit parfois faire des compromis pour maintenir des performances stables. Rien de catastrophique, mais suffisamment visible pour rappeler que la VR a encore ses petites habitudes de bricolage.

La progression se fait au fil de missions relativement bien rythmées, avec des objectifs principaux et secondaires qui encouragent l’exploration. La durée de vie est correcte pour un jeu VR, surtout si l’on prend le temps de fouiller chaque zone et de remplir ses poches comme un professionnel consciencieux. En revanche, l’absence de sauvegarde libre en pleine mission peut se révéler frustrante. Quitter une partie au mauvais moment signifie parfois devoir recommencer un long passage, ce qui est particulièrement cruel après une infiltration parfaite dont on comptait parler à tout le monde.

Sur le plan sonore, le jeu s’en sort plutôt bien. Les bruitages sont essentiels à l’expérience, et ils jouent ici un rôle clé dans la gestion de l’infiltration. Entendre les pas d’un garde se rapprocher, le cliquetis d’une clé ou le bruit d’un objet qui tombe suffisent à faire monter la pression. Les doublages sont corrects, sans être mémorables, mais suffisamment crédibles pour ne pas sortir de l’immersion. L’ensemble contribue à cette atmosphère tendue où chaque bruit compte, y compris celui que vous faites en bougeant un peu trop brusquement dans votre salon.

Thief VR: Legacy of Shadow n’est donc pas un jeu parfait. Il souffre de quelques maladresses techniques, d’une IA parfois trop indulgente et de choix de design discutables. Mais il réussit néanmoins quelque chose d’important : retranscrire l’essence de Thief en réalité virtuelle, en faisant ressentir physiquement la tension, la prudence et le plaisir du vol discret. On y retrouve cette sensation unique d’être un intrus, toujours à deux doigts de se faire repérer, mais convaincu qu’un bon plan vaut toujours mieux qu’un affrontement mal préparé.

Alors, est-ce que le jeu vaut le coup en VR sur PS5 ? Si vous êtes amateur de jeux d’infiltration et curieux de vivre une expérience immersive où chaque geste compte, la réponse est oui, malgré ses défauts. Thief VR ne révolutionne pas la réalité virtuelle, mais il propose une aventure solide, parfois très réussie, parfois un peu maladroite, mais globalement fidèle à l’esprit de la série. Un titre qui s’adresse avant tout aux joueurs patients, méthodiques… et capables d’accepter que, parfois, le garde ne vous a clairement pas vu, mais qu’il vous a quand même repéré.