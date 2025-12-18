Il y a des jouets qui font sourire… et d’autres qui provoquent de véritables petites révolutions à la maison. La petite machine à laver pour enfants de Clementoni fait clairement partie de cette seconde catégorie. Pensée pour les tout-petits dès 12 mois, elle mise sur le jeu d’imitation, la manipulation et l’interaction sensorielle pour transformer une activité du quotidien en terrain de jeu. Et dans notre cas, elle a même créé une passerelle inattendue vers la “vraie vie”.

Dès la prise en main, le jouet séduit par son format compact, ses couleurs douces et son design immédiatement reconnaissable. Le tambour qui tourne, le tiroir à ouvrir, les boutons à appuyer, les accessoires type pop-it ou interrupteur… tout est pensé pour stimuler les gestes, la curiosité et la coordination. Les cubes souples inclus permettent de prolonger le jeu tout en douceur, sans risque pour les petites mains.

Un jouet qui crée du lien entre frères et sœurs

À la maison, Ellie et Noah adorent jouer ensemble avec cette petite machine. C’est devenu un rituel complice : on charge le tambour, on choisit les “vêtements”, on appuie sur les boutons, on regarde tourner… et on recommence. Le jeu favorise clairement l’échange, le partage et l’imitation mutuelle. Chacun observe l’autre, copie ses gestes, invente ses propres scénarios. On est loin du jouet solitaire posé dans un coin après deux jours.

Ce qui frappe aussi, c’est la simplicité d’utilisation. Pas besoin d’explications interminables : les enfants comprennent instinctivement comment interagir avec l’objet. Le côté sensoriel fonctionne à plein régime, avec des sons, des mouvements, des éléments à manipuler partout.

Quand le jouet déclenche une vraie première lessive

Mais l’effet le plus surprenant est venu de Noah, l’aîné. À force de jouer avec sa machine, il a commencé à vouloir utiliser la vraie. D’abord par curiosité, puis avec une vraie envie “de faire comme les grands”. Et il y a quelques jours, il a tout simplement fait sa première lessive tout seul. Une vraie fierté pour lui, et une preuve assez bluffante de l’impact que peut avoir ce type de jouet sur l’envie d’autonomie.

C’est là que la machine Clementoni dépasse le simple cadre du jouet d’imitation. Elle donne du sens au geste, elle relie le jeu à la réalité, et elle valorise l’enfant dans ses capacités. Bien sûr, tout reste ludique, sécurisé, adapté à son âge, mais la passerelle est bien là.

Côté fabrication, l’ensemble est solide, stable, pensé pour résister aux manipulations répétées. Le prix indicatif d’environ 24,90 € reste cohérent pour un jouet interactif de ce type, utilisable dès 12 mois et sur une longue période.