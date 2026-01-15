Mysterium est l’un de ces jeux qui parvient, dès la première minute, à créer une atmosphère. Grâce à sa direction artistique fabuleuse et son ambiance hantée juste ce qu’il faut, il installe autour de la table une poésie ludique rare. Mais c’est surtout sa mécanique centrale, cette communication muette entre le fantôme et les médiums, faite uniquement d’images, qui en fait un jeu à part.

La « langue » des cartes visions est un vrai régal : abstraites, oniriques, parfois déroutantes, elles ouvrent un espace d’interprétation qui rend chaque partie unique. On se trompe, on doute, on débat, on réinterprète… et c’est précisément là que réside la magie du jeu.

Mysterium réussit à être collaboratif et immersif, sans jamais sacrifier la tension : le sablier tourne, les visions s’empilent, et l’on tente collectivement de déchiffrer le message du fantôme, qui lutte de son côté avec sa main de cartes pour être compris.

La mécanique est belle, fluide, ingénieuse. Elle donne autant de plaisir au fantôme (un rôle fascinant et exigeant) qu’aux médiums qui mènent l’enquête. On sent un vrai souci d’équilibre et de rythme : progression claire, montée dramatique, révélation finale… tout est pensé pour faire de la séance un moment narratif.

Mysterium est un jeu poétique, immersif et profondément ludique, qui transforme chaque partie en histoire. Un grand plaisir à partager, surtout avec des joueurs prêts à se laisser porter par l’imaginaire.

