Parmi les jouets d’éveil destinés aux tout-petits, certains misent tout sur la simplicité et l’émotion. Le chaton qui ronronne de Clementoni entre clairement dans cette catégorie. Présenté comme une peluche apaisante inspirée de la ronronthérapie, ce petit compagnon promet d’accompagner bébé dès la naissance grâce à des vibrations douces, une respiration simulée et quelques mélodies relaxantes. Sur le papier, l’idée est séduisante. Mais qu’en est-il réellement à l’usage ?

Un concept rassurant avant tout

Dès la première prise en main, le chaton séduit par sa douceur. La peluche est moelleuse, bien finie, et son design volontairement simple inspire immédiatement la tendresse. L’objectif est clair : reproduire les sensations apaisantes d’un vrai chat qui ronronne. Une fois activé, le jouet diffuse de légères vibrations accompagnées d’un mouvement de respiration, ainsi que quelques sons et musiques douces.

Sur un nourrisson, l’effet peut être réel : certains bébés se laissent calmer rapidement, notamment au moment de l’endormissement. Le côté régulier, presque hypnotique, des vibrations fonctionne plutôt bien. On est ici sur un jouet qui joue davantage sur le sensoriel que sur le ludique pur, et c’est pleinement assumé.

En revanche, il faut garder en tête qu’il ne s’agit pas d’une solution miracle. Tous les bébés n’y réagissent pas de la même manière, et certains resteront totalement indifférents à ces stimulations. Le chaton joue alors surtout son rôle de doudou classique.

Des effets limités mais cohérents avec sa promesse

Côté fonctionnalités, le produit reste volontairement simple, ce qui est à la fois une force… et une limite. Pas d’effets lumineux agressifs, pas de boutons partout : on est sur quelque chose de rassurant, discret, presque minimaliste. Les sons sont doux, les vibrations très légères, et l’ensemble ne vient jamais surstimuler l’enfant.

En revanche, à près de 35 euros, on peut légitimement attendre un peu plus de variété. Le nombre de sons est limité, les modes ne sont pas nombreux et l’évolution avec l’âge est quasi inexistante. Ce chaton accompagnera surtout les premiers mois, mais sera vite délaissé au profit de jouets plus interactifs.

Au final, le chaton qui ronronne de Clementoni est un joli objet rassurant, bien conçu, qui remplit correctement sa promesse d’apaisement sans en faire trop. Il conviendra surtout aux jeunes parents en quête d’un petit coup de pouce pour instaurer une routine du sommeil, sans pour autant remplacer les gestes humains essentiels.

