Nicolas Winter signant sous le pseudo TO BE OR NOT TOUBIB, est l’auteur de l’ouvrage. Médecin des urgences pédiatriques à Valenciennes et présent sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, il nous propose ce guide pour savoir s’y retrouver dans les situations de tout les jours avec nos petits bouts d’choux.

RESUME DU LIVRE

-> 31 maux du quotidien décryptés pour distinguer les bobos des vraies urgences

-> 7 fiches flash claires et concises pour savoir réagir et devenir des parents tout-terrain

-> On ne compte pas les blagues pour faire passer la pilule

CE QUE J’EN PENSE

Avec énormément d’humour, ce médecin explique aux parents comment agir au mieux dans l‘intérêt de l’enfant lorsque divers symptômes apparaissent. D’abord sur les réseaux sociaux, où il publiait de longs articles, il a enfin écrit un livre.

Un sommaire bien complet avec les maux les plus récurrents de nos petits bout ‘choux

Celui-ci aborde tous les bobos « classiques » du quotidien de parents, sans paniquer le parent mais en étant clair sur les tenants et les aboutissants de chaque « maladie » et comment l’éviter ou s’en sortir.

Ce dictionnaire « manuel de survie » apporte de véritables informations médicales fiables, accessibles aux parents de tout âge.

Il est construit de manière à être lu par thématique, selon le besoin ponctuel du parent.

Il comporte des indications très visuelles, presque schématiques agréables et faciles à consulter.

Exemple d’un mal de notre époque : la crise d’asthme

Exemple d’une « Fiche flash » sur la constipation





EN CONCLUSION

Un livre incontournable pour informer mais également rassurer les parents sur ce qu’ils vivent au quotidien. Une véritable source d’informations indispensables pour éviter de paniquer et pour savoir comment réagir au mieux. Au final, moins de stress pour les parents !