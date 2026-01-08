Mon avis sur les tomes 1 et 2 est disponible ici !

La gardienne des concubines T03

✍️ Auteur Shiori Hiromoto / Aki Shikimi 📖 Nombre de pages 180 📅 Date de parution 03/07/2025 🏢 Éditeur Mana Books 🪙 Prix 7.95€ 🛒 Acheter Amazon

Résumé

Après avoir résolu une série d’énigmes, Yuran devient responsable du nouveau département de la Santé et de la Beauté. C’est alors qu’elle et son mari Kogetsu – travesti en femme lorsqu’il travaille à la cour intérieure – se voient une fois de plus confier une tâche impossible par l’empereur… « Sélection des fonctionnaires de la cour intérieure » : les voilà responsables du choix des nouvelles recrues ! Alors que Yuran s’attaque à la tâche la plus complexe depuis son arrivée, Tokuhi, une autre épouse, choisit ce moment pour faire son entrée… Pour notre couple favori, une nouvelle bataille commence au sein de cette cour chinoise imaginaire !

Ce que j’en pense

Suite à ses réussites lors des deux premiers tomes, Yuran, notre héroïne, est promue responsable du département de la Santé et de la Beauté ! Et très vite une nouvelle mission va lui incomber : gérer le recrutement des trente nouvelles fonctionnaires qui vont rejoindre la cour. Si la tâche semble à sa hauteur au premier abord, l’arrivée d’une nouvelle épouse de l’empereur (dame Tokuhi) va chambouler toute son organisation !

Ce tome 3 lance un nouvel arc narratif où Yuran et Kogetsu (son époux) vont faire front commun face à une nouvelle intrigue politique. L’occasion pour le couple de se découvrir ! Et renforcer un amour naissant ? La narration est toujours efficace et les multiples personnages (nouveaux ou anciens) ont tous leur place dans le récit et permettent à ce nouvel épisode d’être une introduction agréable à parcourir.

Côté visuel, le character design est toujours réussi mais je trouve que les décors manquent encore de détails même si j’ai la sensation d’une amélioration (peut-être dû au changement d’arc narratif) !

Un nouveau tome qui continue dans l’esprit de la série : intrigue politique, douceur et fun ! Une série qui prend son temps tout en parvenant à maintenir le lecteur intéressé !

Merci aux éditions Mana Books pour l’envoi du livre !