✍️ Auteur Shiori Hiromoto / Aki Shikimi 📖 Nombre de pages 196 📅 Date de parution 16/10/2025 🏢 Éditeur Mana Books 🪙 Prix 7.95€ 🛒 Acheter Amazon

Résumé

La sélection des fonctionnaires de la cour intérieure touche à sa fin ! Pour le bien du département de la Santé et de la Beauté, Yuran et Kogetsu sont déterminés à régler le différend qui les oppose à dame Tokuhi. Pour cela, un concours de dégustation de thé est mis en place, opposant les Haku et les Kaku. Que se passera-t-il entre ces familles rivales aux destins intimement liés ? En parallèle, une ombre inquiétante plane sur la cour intérieure : le plan du général Keiboku Kaku est sur le point de provoquer un incident majeur, qui en ébranlera les fondements… Le quatrième volume des aventures de notre couple favori dans cette cour chinoise imaginaire !

Ce que j’en pense

Pour gagner son duel avec dame Tokuhi, Yuran a une idée originale ! Un duel en plusieurs épreuves avec une dégustation de thé en conclusion. L’occasion pour le lecteur d’obtenir des nouvelles informations sur la cour : les familles Haku et Kaku (oui ça se ressemble !) sont rivales et ne lésinent sur aucun moyen pour espérer prendre le dessus !

Un tome qui est fortement axé sur les talents de manipulation du Yuran et sur un complot qui va mettre en danger l’avenir de notre héroïne ! Même si j’ai été plusieurs fois troublés par les noms des personnages et familles (qui ont tendance à être proche), l’action et le dynamisme de ce tome m’ont beaucoup plu ! On continue à voir un couple de plus en plus soudé dans les difficultés et les personnages prennent de l’épaisseur dans la cour impériale ! La balance entre romance et intrigue est très bien gérée pour le moment et me convient totalement.

Un peu d’action, de l’humour, des rebondissements ! Avec en prime un dessin qui continue de s’améliorer avec des décors de plus en plus fouillés et présent ! Que demander de plus ?

Encore un arc en deux tomes qui s’achève ! C’est toujours un plaisir de suivre cette série avec des intrigues de plus en plus intriquées et qui se complexifient ! Une série que je continue de recommander.

Merci aux éditions Mana Books pour l’envoi du livre.