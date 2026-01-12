Ca y est, elle est là ! Vous n’avez pas encore fini de digérer vos repas de fêtes que la nouvelle année de jeux vidéo débarque, bien décidée à vous filer un peu de rab alors que vous aviez prévu de vous mettre au régime.

Fort heureusement, les éditeurs ont décidé d’être sympas et de ne pas trop nous bombarder pour le moment. En ce mois de janvier, c’est donc essentiellement à des portages Switch 2 de titres très chouettes qu’on va avoir droit, avec FFVII et Dynasty Warriors Origins, tandis que Animal Crossing va avoir lui aussi droit à sa « Nintendo Switch 2 Edition » avec quelques petits ajouts en plus.

Allez, sans plus tarder, voici la petite liste :

Code Violet / 10 janvier

Animal Crossing : New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition / 15 janvier

MIO : Memories In Orbit / 20 janvier

Dynasty Warriors Origins – Nintendo Switch 2 Edition / 22 janvier

Final Fantasy VII Remake Intergrade – Nintendo Switch 2 / 22 janvier

Code Vein II / 30 janvier

Et pour vous, ce sera quoi ?