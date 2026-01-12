« Amenez-moi cet horizon. »

— Jack Sparrow

Pirates Outlaws 2: Heritage marque le retour du deckbuilding roguelike apprécié, avec une ambition claire : approfondir ses mécaniques tout en proposant une progression plus durable. Plus exigeant et mieux structuré que son prédécesseur, ce nouvel opus affine la formule mais sans vraiment la révolutionner.

Un gameplay de deckbuilding toujours plus stratégique

Le cœur du jeu reste fidèle à Pirates Outlaws 1 : combats au tour par tour, construction de decks et runs générés de manière procédurale.

Cependant, Pirates Outlaws 2: Heritage se distingue par une complexité stratégique accrue. Les synergies entre cartes sont plus nombreuses, les décisions plus impactantes et les erreurs nettement plus punitives.

Là où le premier épisode se montrait relativement accessible, cette suite oblige à une meilleure anticipation et une vraie maîtrise des mécaniques.

Cela se traduit donc par beaucoup plus d’heures passées à en saisir les moindres subtilités avant de pouvoir réellement apprécier la profondeur du jeu.

Le système Heritage : une progression persistante mieux pensée

Grande nouveauté de cet opus, le système Heritage introduit une progression persistante qui s’inscrit dans la durée. Déblocages permanents, améliorations de héros et ajustements de gameplay viennent enrichir chaque run.

Ce système corrige l’un des points faibles du premier jeu, dont la progression semblait plus linéaire. Ici, chaque échec contribue réellement à la montée en puissance du joueur, comme l’on peut s’y attendre d’un vrai Roguelike !

Direction artistique : une évolution visible et bienvenue

La direction artistique bénéficie d’une amélioration notable par rapport à Pirates Outlaws 1. Le style cartoon est conservé, mais gagne en lisibilité, en détails, en luminosité et en cohérence visuelle.

Les interfaces sont plus claires, les animations plus fluides et les effets visuels mieux intégrés aux combats. Cette évolution rend l’action plus agréable à suivre, notamment lors des affrontements complexes où plusieurs mécaniques s’entrecroisent.

Sans bouleverser l’identité graphique de la licence, cette DA plus soignée renforce le confort de joueur et facilite l’immersion.

Héros, ennemis et variété : un contenu solide mais perfectible

Chaque héros propose un style de jeu distinct, avec des mécaniques propres et des possibilités de builds variées. De ce côté, le jeu progresse clairement par rapport au premier opus.

En revanche, au sein d’une même run, la variété des ennemis et des environnements reste limitée. Les mêmes types d’adversaires et de niveaux ont tendance à revenir rapidement, ce qui peut atténuer le sentiment de découverte malgré une profondeur stratégique réelle.

On reste cependant sur le même principe, pour « débloquer » nos héros, il suffit de jouer ! On cumule des points sous forme de « pièces d’or » pou« acheter »r » d’autres classes, d’autres compagnons et donc d’autres gameplays ! Exit les DLC hors de prix ou addons PayToWin, dans Pirates Outlaws 2, tout se mérite et tout se gagne à la sueur de notre front ! (ou au nombre de ragequit endurés…)

Pour ce qui est de nos compagnons à plumes ou à poils (à qui appartient cette tentacule ??), on gagne en importance ! Leur fonctionnement est plus lisible, leurs effets mieux intégrés aux mécaniques de jeu, et ils participent pleinement à la construction des builds. Cette évolution renforce la profondeur stratégique et donne aux compagnons un véritable impact sur le déroulement des runs.

Mode Arène : un défi réservé aux joueurs expérimentés

Le mode Arène met de côté l’exploration pour proposer une succession de combats axés sur la performance et l’optimisation du deck.

Pensé comme un mode de défi, il valorise la maîtrise des mécaniques mais laisse peu de place à l’erreur, ce qui le rend moins accessible aux nouveaux joueurs.

Bande-son : immersive mais trop répétitive

La bande-son accompagne correctement l’action et respecte l’ambiance pirate, mais souffre d’un cruel manque de variété. Les thèmes musicaux se répètent rapidement, surtout lors des runs longues, et finissent par perdre en impact.

Fonctionnelle, mais peu mémorable, elle n’apporte pas de véritable plus-value par rapport au premier épisode.

Verdict – Pirates Outlaws 2: Heritage vaut-il le coup ?

Pirates Outlaws 2: Heritage est une suite solide qui améliore la profondeur de jeu, la progression et la direction artistique par rapport à Pirates Outlaws 1. Malgré une variété limitée au sein des runs et une bande-son redondante, l’expérience reste exigeante, cohérente et pensée pour durer.

👉 Un excellent roguelike deckbuilding pour les joueurs investis, davantage orienté maîtrise et stratégie que découverte immédiate.

(Il est d’ailleurs proposé en BUNDLE en ce moment sur STEAM, avec un autre excellent deckbuilding «Deck of Haunts» de chez Mantis , n’hésitez pas, foncez !)

Et, pour finir, voici, comme d’habitude, les 5 meilleures raisons pour ne PAS jouer à Pirates Outlaws 2 : Héritage !

Parce que tu aimes finir les jeux rapidement

Pirates Outlaws 2 adore te rappeler que la défaite fait partie du plaisir. Les runs s’enchaînent, les morts aussi, et la progression se construit sur la durée.

Si tu préfères un jeu qui se termine en un week-end, passe ton chemin.

Parce que prendre de mauvaises décisions ne te frustre jamais

Une carte mal choisie, une amélioration inutile, un combat mal anticipé… et tout s’écroule.

Ici, le jeu te laisse pleinement assumer chacune de tes erreurs, sans sauvegarde magique pour te sauver. La mort signe la fin !

Parce que tu détestes revoir les mêmes ennemis

Lors d’une même run, les ennemis et environnements peuvent vite se répéter.

Si tu as besoin d’un renouvellement constant à chaque combat, le sentiment de déjà-vu risque de s’installer… rapidement.

Parce que tu écoutes toujours la musique de jeu attentivement

La bande-son fait le travail, mais elle revient souvent. Très souvent. (trop ?)

Si tu attends une OST mémorable qui te donne des frissons à chaque combat, tu risques plutôt d’apprendre les thèmes par cœur malgré toi.

Parce que réfléchir avant d’agir, c’est surfait

Entre la gestion du deck, les synergies, les compagnons et les effets persistants, Pirates Outlaws 2 exige de réfléchir en permanence.

Si tu veux jouer en mode cerveau éteint, le jeu risque de te rappeler à l’ordre… violemment.