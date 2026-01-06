Teasé depuis un petit moment, et sorti en octobre 2025, Bye sweet Carole est un titre prometteur qui nous propose de nous emmener dans une histoire horrifique, dans un jeu entièrement dessiné à la main, avec une animation façon dessin animé à la Disney dans les années pré-2000. Le studio Little Sewing Machine, avec à sa tête Chris Darril qui avait déjà développé la série de jeux Remothered.

Et clairement ici, Disney est la principale source d’inspiration pour les visuels du jeu, avec un personnage principal, Lana, qui n’est pas sans rappeler la pléthore d’héroïnes Disney, Blanche Neige, Cendrillon et Belle en tête. Sans parler d’une animation de haut niveau, avec des poses et des mouvements qui nous plongent véritablement dans un dessin animé à l’ancienne, sans la 3d inhérente aux dernières créations de la machine à succès.

Bien sûr, les cutscenes sont d’une qualité indéniable, puisqu’il s’agit de dessins animés à part entière, mais le jeu déborde également de cette magie, de la même manière que Cuphead nous le proposait il y a quelques années, dans un registre cependant bien différent niveau gameplay.

La galerie de personnages est toutefois assez différente de ce que l’on trouve chez Disney, avec un jeu qui se veut davantage qu’un simple copié collé, mais surtout un jeu effrayant, avec des monstres et une histoire sombre, avec la mort d’un personnage au centre de l’histoire, au sein d’un foyer de jeunes filles assez lugubre. Même le compagnon de Lana, Beasie, est particulier, mince et très grand et perdant facilement la tête, élément clé pour enrichir le gameplay.

Loin d’un jeu de plateforme traditionnel, Bye Sweet Carole propose des énigmes façon point & click, avec des objets à ramasser et à fusionner dans l’inventaire pour interagir avec des éléments de décor, mais également des passages plus action, avec Lana poursuivie par des ennemis auxquelles elle doit absolument réussir à échapper sous peine de finir en game over. Quelques passages musicaux nécessiteront aussi de respecter un ordre de boutons pour réussir les pas, façon QTE. Il y a enfin quelques passages façon BTA avec Beasie qui devra bastonner des vagues d’ennemis pour protéger Lana.

Au fil de la progression, il y aura aussi une gestion de l’espace-temps, avec des niveaux se passant dans une époque différente, avec des actions qui vont permettre d’avancer sur l’histoire principale. Les deux personnages jouables auront aussi la possibilité de se transformer, sous la forme d’un lapin façon Pan-Pan pour Lana, et d’une tête qui « marche » toute seule pour Beasie. Cela permettra d’accéder à des passages étroits ou des éléments en hauteur en bondissant sur les murs pour Lana-lapin, et de se charger en éléments tels que le feu ou l’électricité pour Beasie-tête. Il sera de plus nécessaire de se cacher dans certains niveaux à des emplacements spécifiques et de retenir sa respiration le temps que des ennemis rodant dans les environs passent leur chemin, sous peine de finir en civet.

La sortie du jeu a été par contre assez chaotique, avec un jeu clairement rempli de bugs bloquants, au point de ne même plus pouvoir progresser dans l’aventure, sans recommencer la partie à zéro. Fort heureusement de nombreuses mises à jour ont été déployées depuis, et le jeu est enfin jouable et finissable à 100 %. Quelques bugs persistent, mais des options comme la possibilité de recommencer un chapitre ont été ajoutées et permettent au moins de reprendre un peu plus tôt et de débloquer une situation sans issue. Les passages demandant aussi une certaine rapidité, et une précision dans les interactions ont été également corrigés car les premières versions du jeu étaient assez imprécises sur ce point, avec des manivelles qui ne s’activaient pas correctement entre autres, ce qui donnait le droit à des game-overs à répétition. On ne fait pas tabula rasa de l’ensemble des bugs encore à ce jour, mais la situation s’est grandement améliorée depuis, c’est certain.

Sur la partie horreur, le jeu joue avec la bande-son et des jumpscares savamment placés pour nous faire sursauter, et c’est plutôt efficace. On se sent mal à l’aise comme Lana de voir des personnages humains se transformer en monstres effrayants et qui cherchent à nous faire la peau. Fort heureusement, Lana est forte et ne se laissera pas faire, se rebellant même contre la gente masculine. Rappelons que le titre se passe dans une époque lointaine, où Lana et les autres filles du foyer sont destinées à être mariées à des riches bourgeois qui n’ont rien de charmant.

Bye Sweet Carole est une belle œuvre, véritable dessin plus qu’animé par vos déplacements et vos actions. L’histoire du jeu est assez complexe, avec des voyages dans le temps et un monde dans lequel des évènements et personnages fantastiques vont prendre place, avec un petit côté Alice au pays des merveilles façon American McGee pour le côté horreur. Bousculé par de nombreux bugs à sa sortie, il est maintenant corrigé et bien plus aisé à prendre en main, et je vous invite à découvrir une vidéo ci-après du premier chapitre du jeu :