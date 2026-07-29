Gecko Gods est un jeu d’exploration / puzzle développé par le studio Inresin et édité par Super Rare Games. Le jeu est disponible sur PC, PS5, Nintendo Switch et Switch 2 !

Le test a été réalisé sur Nintendo Switch Lite à partir d’un code fourni par l’éditeur.

Trailer Gecko Gods

Comme son nom l’indique, Gecko Gods vous met dans la peau d’un petit gecko (une sorte de lézard) qui va devoir explorer tout un nouvel environnement après s’être perdu en chutant dans l’océan.

L’avantage quand on est un gecko, c’est que l’exploration ne se fait pas uniquement sur le sol. Notre petit animal va ainsi pouvoir grimper sur tous les décors (mur, montagne, …) pour visiter tous les lieux de fond en comble mais aussi marcher sur le plafond par exemple. Malheureusement, cette liberté totale s’accompagne d’un défaut assez classique : les problèmes de caméra ! Rien de rédhibitoire, mais ça sera quelque fois assez frustrant quand il faudra par exemple passer dans un trou au plafond et que la caméra ne nous aide pas beaucoup …

C’est sur cette capacité que repose l’essentiel du gameplay du jeu. Vous allez en effet devoir résoudre des énigmes qui vont nécessiter une bonne dose d’exploration et d’observation pour comprendre ce qui est attendu. Le jeu reste toutefois dans une ambiance très chill et assez simple, les énigmes ne seront donc pas un défi insurmontable pour des joueurs habitués : leviers, jeu de taquin, … Pour des jeunes joueurs, Gecko God peut être une très bonne introduction aux jeux de type puzzle.

Au delà des énigmes indispensables pour avancer dans le jeu, quelques objets cachés (insectes et reliques) viendront récompenser les joueurs les plus assidus en exploration ! De quoi ajouter 2h de fouilles à un jeu qui se finit sinon en 4/5h.

Gecko Gods pourra également captiver par son aspect visuel. Les grands environnements aux couleurs très douces plongent très efficacement le joueur dans cette ambiance chill et reposante, au point que j’ai plusieurs fois fait des détours juste pour arriver au plus haut sommer de la carte et juste observer les environnements (et tenter de trouver des reliques).

Comme le dit l’adage, l’important, ce n’est pas la destination, c’est le voyage ! Gecko Gods reflète très bien cette philosophie grâce à son univers très chill que vous découvrirez tranquillement et sans pression (pas de mort, pas de temps limité, …). Si les joueurs chevronnés pourront regretter le manque de challenge, la découverte du jeu avec un joueur plus néophyte pourra fournir une belle expérience !