Si vous avez déjà eu l’impression d’être mené en bateau par votre ado, votre conjoint, votre patron ou même un politicien, alors Alexis Laipsker pourrait bien vous proposer une bonne solution !

Voilà un terrain sur lequel je ne m’attendais pas à trouver Alexis Laipsker ! Habitué des thrillers ou des tables de poker, il casse la barrière et nous invite à passer de simple lecteur à détective de tous les jours.

Loin des clichés sur les techniques infaillibles ou les gadgets technologiques, Qui vous ment ? remet en cause les préjugés sur le sujet, apporte des précisions, scrute les intentions du menteur et donne les outils pour reconnaître les imposteurs. Il aborde les différents chapitres de manière très concrète, en illustrant ses propos avec de multiples exemples de notre quotidien.

L’auteur vient contester les idées reçues bien ancrées sur le non verbal pour s’intéresser sur les mots, l’échange, et surtout les moyens de vérification.

Personnellement, je trouve que ce livre fonctionne bien. Il se lit assez facilement et sa force est de s’adresser à tout le monde. Pas besoin d’être un négociateur du GIGN, un psychologue ou un pro de la vente pour apprécier cet essai. On se prend à enchainer les chapitres sans s’en rendre compte avec un ton direct qui nous invite à accompagner Alexis Laipsker dans ses pérégrinations et son exposé.

Les exemples sont parlants, les mises en situation accessibles, et les « clés » proposées se testent facilement au quotidien. Bref, c’est un manuel de lucidité qui se lit presque comme un jeu : on observe, on compare, on affine son regard.

C’est un grand oui pour enfin savoir Qui vous ment ?

A bientôt pour de nouveaux tests !

Jibé

Fiche récap