Je dois bien l’avouer : lorsque j’ai découvert Griffe Matou, je ne pensais pas que ce serait un jeu pour moi. Les jeux de dextérité ne sont pas ceux que je sors en priorité. Je préfère généralement les jeux de stratégie ou de réflexion. Et pourtant… après plusieurs parties en famille, j’ai complètement revu mon jugement.

J’y ai joué aussi bien avec mon fils de 5 ans qu’avec les adolescents de la maison, et le constat est le même : les fous rires ont été nombreux. C’est typiquement le genre de jeu où l’on se surprend à retenir son souffle devant un équilibre impossible… avant d’éclater de rire une seconde plus tard lorsque tout s’effondre.

Un thème félin jusque dans les mécaniques

Au centre de la table trône un gros chat en plastique qui tient une plateforme au-dessus d’une pelote de laine. Chaque joueur possède plusieurs cartes Action qu’il devra réussir à jouer sans faire tomber la pile. Et c’est là que Griffe Matou trouve toute son identité : chaque carte reprend un comportement de chat.

Selon la carte révélée, il faudra parfois simplement placer une carte sur la plateforme, mais aussi la lancer pour qu’elle retombe correctement, la griffer en l’attrapant uniquement avec les ongles comme le ferait un chat avec ses griffes, jouer avec votre patte opposée (votre main non dominante), ou encore utiliser une carte Grattez, qui permet de donner une de vos cartes à un adversaire pour le mettre dans l’embarras. Une petite attaque malicieuse qui correspond parfaitement au tempérament taquin de nos amis félins. Les règles s’expliquent en quelques minutes seulement et tout le monde joue immédiatement.

Quand la physique devient complètement folle…

Au début, tout paraît facile. Puis les cartes s’accumulent. Très vite, on obtient des empilements totalement improbables. Une carte dépasse d’un côté, une autre repose à moitié dessus, une troisième semble tenir uniquement par miracle… et pourtant l’ensemble continue de tenir. C’est sans doute ce qui m’a le plus amusé. On se retrouve tous autour de la table à regarder cette construction impossible en se demandant : « Mais comment ça fait pour tenir ? »

Et évidemment, il suffit qu’arrive une carte « Lancez »…

Il faut alors faire atterrir sa carte sur cette pile déjà complètement bancale. Autant dire que les réussites sont jubilatoires… et que les échecs provoquent des éclats de rire immédiats. Chez nous, cette carte est devenue synonyme de fou rire garanti.

Un vrai jeu familial

Ce que j’ai particulièrement apprécié, c’est que tout le monde joue à armes égales : mon fils de cinq ans pouvait parfaitement rivaliser avec les ados. Ici, pas besoin d’avoir des années d’expérience dans les jeux de société : chacun peut réussir un lancer incroyable… ou provoquer l’effondrement général. Le matériel est également une réussite. Le gros chat attire immédiatement les enfants, les cartes sont colorées et les manipulations variées évitent toute monotonie.

Mon avis

Je ne pensais vraiment pas autant apprécier Griffe Matou. Ok, ce n’est toujours pas un jeu de stratégie, et les amateurs de jeux de gestion ou d’optimisation n’y trouveront probablement pas leur bonheur. Mais ce n’est absolument pas ce qu’il cherche à être. Par contre, si vous aimez les jeux d’ambiance, de dextérité et les situations complètement improbables, il remplit parfaitement sa mission. Son thème est exploité avec intelligence, les différentes actions sont variées, les parties sont rapides et les équilibres impossibles créent une tension permanente… qui se termine presque toujours dans un énorme fou rire.

Griffe Matou est finalement une très belle surprise : un jeu simple, accessible, drôle, qui rassemble facilement toutes les générations autour de la table. Et parfois, c’est exactement ce qu’on attend d’un jeu de société.