Que feriez-vous de la puissance du soleil ?

Il n’y a plus de soleil. Plus de lumière, ni de chaleur. Plus de couleurs. Il ne reste qu’un trou dans le ciel. Et, partout, la noirceur.

L’astre a disparu, tiré dans les profondeurs d’un donjon, peuplé de créatures monstrueuses.

Il vous faudra vous enfoncer de plus en plus profondément dans un décor changeant et dangereux pour espérer retrouver l’étoile du matin.



Sol Cesto mêle habillement le genre du roguelite et du dungeon crawler. C’est un jeu de probabilités. Un jeu qui vous force à prendre des risques, plus ou moins mesurés.

Au fil de vos tentatives, vous débloquerez des moyens de tordre le hasard à votre avantage.

Le principe du jeu est extrêmement simple, et hautement addictif.



Sol Cesto se présente comme une grille de 4×4 cases.

Sur chacune d’elles sont disposés aléatoirement des monstres. Des pièges. Des coffres remplis d’or. Des fraises qui soignent les blessures.

Pour continuer de descendre, vous devez effectuer un nombre de mouvements minimum sur la grille.

Vous choisissez la ligne sur laquelle vous vous déplacez, mais pas la case précise.

Si vous tombez sur un monstre et que vos statistiques de magie ou de force physique sont supérieures aux siennes, vous l’éliminerez d’un seul coup.

Si elles sont inférieures, la créature infligera des dégâts correspondant à la différence de stats à votre personnage.

Si le nombre de points de vie de votre héros atteint zéro, vous serez éliminé et votre run prendra fin.

Périodiquement, vous aurez accès à des étages « spéciaux ». Vous pourrez choisir des dents permettant d’influencer les statistiques. Réduire les chances d’atteindre des monstres physiques, mais augmenter celles de tomber sur des monstres magie. Augmenter les probabilités de tomber sur des coffres, mais aussi des pièges. Quels seront vos choix ?



Occasionnellement, vous aurez la possibilité d’acquérir dans une fontaine, des bonus très puissants : un inventaire d’objets agrandi, une vie supplémentaire, une flûte magique ?

De temps en temps, un seau vous permettra d’envoyer une partie de votre or en dehors du donjon pour débloquer des bonus persistants (le pouvoir spécial de votre héros, une sélection de dents étendue, une plus grande quantité d’or sauvé en cas d’échec, etc.). Attention, l’or sorti ne pourra plus être dépensé dans la boutique de la marchande quand vous l’atteindrez. Cette dernière vous propose différents objets, capables de retourner la configuration désavantageuse d’une salle ou vous offrir une bouée de sauvetage.

Mais peut-être que vous n’êtes pas obligé de payer ? Peut-être même que vous pouvez vous débarrasser de la marchande pour la piller à votre convenance ?

Mais un tel acte a sans doute des conséquences ?

Sol Cesto est un jeu qui regorge de secrets, de mécaniques cachées. Les découvrir est grisant.



Malgré son concept et son gameplay simplistes, c’est aussi un titre qui ne manque pas de subtilité. Chaque personnage a ses propres stats de départ, son propre pouvoir et une façon optimale d’être joué. La plupart d’entre eux ne sont pas accessibles dès le début. Vous devrez faire quelque chose pour les débloquer.

Combiner leur pouvoir spécial et des objets ouvre de nouvelles possibilités. N’hésitez pas à en abuser.

En terminant le jeu, vous découvrirez aussi que tous avaient leurs propres motivations à retrouver le soleil.



La méta progression est addictive. Le jeu ne cesse de proposer de nouvelles options au fur et à mesure de vos runs. Une petite trentaine d’heures seront nécessaires pour découvrir tous les secrets du jeu et collectionner les différentes fins. Pour les chasseurs de succès, cette durée tient compte d’une complétion à 100%.

Développé par une équipe de trois personnes, Sol Cesto est un jeu qui a pris de l’ampleur au fil du temps. Sa direction artistique atypique, au trait faussement naïf est l’une de ses forces. Les dessins, à la fois enfantins mais sombres, participent grandement à son atmosphère particulière. Les musiques collant parfaitement à l’ambiance.



Le message du jeu est aussi cryptique et terrible que son univers.

Il nous murmure comment le pouvoir corrompt. Il nous montre comment certains s’autodétruisent pour l’obtenir. Comment d’autres rêvent de s’en servir pour bousculer l’ordre établi à leur avantage. Comment il est possible d’en user égoïstement ou de le perdre bêtement. Il nous souffle que, pour le mériter pleinement, il faut le comprendre. Se dépasser et avoir la volonté profonde d’en user pour les autres. En pensant à eux et en sachant que, sans leur soutien, rien n’aurait été possible.

En résumé, Sol Cesto propose un concept addictif. De nombreux secrets à découvrir. Une direction artistique aussi magnifique que terrifiante sublime le tout.

C’est une excellente pioche qui mérite largement votre investissement. Un jeu qui joue autant avec vous que vous jouez avec lui.

Disponible sur PC en 1.0 depuis avril 2026 après une période d’accès anticipé, Sol Cesto devrait prochainement trouver le chemin des consoles.. Et même du mobile !

Affaire à suivre !