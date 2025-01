Le crétin qui a gagné la Guerre Froide est une BD que je trouve réussie à la fois par ce qu’elle raconte et par son dessin « mi-réaliste, mi-cartoon » qui permettra aux plus forts en histoire de reconnaître les personnages politiques de cette époque (Thatcher, Mitterrand, Georges Bush, …). Une introduction à la vie de Reagan et à un morceau important de notre histoire moderne qui me donne envie de creuser les autres évènements ayant eu lieu à cette période (c’est parti pour retourner en cours d’histoire) !

Une BD qui se veut du coup historique et biographique en nous narrant plusieurs anecdotes ayant émaillé les mandats de ce président hors du commun ainsi que son sens de la blague et de la punchline pour se mettre le peuple dans la poche. Dont le fameux Let’s Make America Great Again repris aujourd’hui par un autre président qui nous fait forcément un peu penser à Reagan dans sa façon d’appréhender le rôle présidentiel et la communication … Les auteurs n’iront pas dans l’analyse, le jugement ni dans la comparaison avec Trump en restant sur une ligne purement biographique.

En 1980, l’ancien acteur de Western, Ronald Reagan, est élu président des États-Unis. Incapable de se concentrer, maîtrisant mal ses dossiers, amateur de grasses matinées, de siestes, passant ses week-ends dans son ranch de Californie, Reagan n’est pas vraiment un bourreau de travail. En revanche, c’est une bête de communication, multipliant les blagues – qu’il collectionne et apprend par cœur – et apparaissant ainsi comme un président sympathique. Son comportement sans filtres décontenance Gorbatchev qui ne voudra plus négocier qu’avec ses conseillers. Qu’importe. Reagan se présente comme grand vainqueur et comme l’homme qui a gagné la guerre froide…

