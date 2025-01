Paru chez Urban Comics en octobre 2024, le premier tome de W0rldtr33 nous plonge dans un thriller horrifique, adulte et teinté de critique des réseaux sociaux. Une série scénarisée par James Tynion IV (The Nice House On The Lake, Something Is Killing the Children, …) et dessinée par Fernando Blanco. La sortie du tome 2 est prévu pour mars 2025.

Résumé

Il y a 20 ans, Gabriel et sa bande d’amis ont découvert une infrastructure secrète cachée sous Internet, l’Undernet. Ils ont, à l’époque, réussis à le cacher et à empêcher son accès. Malheureusement, dans notre monde actuel hyper connecté, l’Undernet refait surface et commence à infecter quiconque regarde son contenu hyperviolent. Les contaminés n’ont alors plus qu’une idée en tête : tuer en masse et diffuser tout ça sur les réseaux sociaux. Et lancer ainsi une boucle infernale …

Gabriel est averti du retour de l’Undernet et va reconvoquer son groupe d’ami pour essayer de sauver l’humanité d’une fin qui semble toute proche …

Qu’est-ce que j’en pense ?

Le résumé de ce tome évoque immédiatement plusieurs références dont la première est Ca de Stephen King avec cette histoire qui se base sur un groupe d’amis qui doit se reformer pour lutter contre une menace mortelle. Cette menace (et notamment via les visions du futur) fait également penser à Terminator, avec un antagoniste qui est cette fois personnalisé par une tueuse qui se balade nue, PH34R. Une histoire qui se révèle ultra-efficace, tout en jouant habilement sur les fantasmes liés à ce qui peut se cacher dans le DarkNet et sur l’omniprésence des réseaux sociaux dans nos vies.

Le tout est superbement mis en image par Fernando Blanco : un univers adulte et sanglant auquel on croit. Une belle mise en couleur également même si j’ai trouvé quelques pages un peu trop sombre.

Le super productif James Tynion imagine encore un univers horrifique qui fonctionne et qui scotche le lecteur à son livre. Le dessin de Fernando Blanco met parfaitement en scène et donne envie de découvrir la suite de la série et de cet univers ! Et attention à ce que vous regardez sur votre smartphone …