En plus de The Talos Principle , une autre aventure s’est achevée récemment sur notre chaîne Youtube Gamespresso. Il s’agit de Detroit Become Human , l’aventure créée par les équipes de Quantic Dream. Un titre qu’on avait pu tester au moment de sa sortie , mais qu’on a souhaité vous repartager en intégralité, et en vidéo.

