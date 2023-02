A la recherche d’un futur cadeau de naissance ? Eveil, tendresse et sécurité sont au rendez-vous avec la marque Kaloo, marque française qui accompagne les nouveau-nés dans leurs premiers mois de vie avec une gamme complète de peluches, doudous, décorations enfantines et premiers jeux d’éveil. Que vous soyez futurs parents ou que vous soyez en quête d’un présent, découvrez les produits Kaloo qui auront sans aucun doute leur place dans votre liste de naissance et qui créeront un cocon rassurant pour votre bébé.

L’univers doux et réconfortant de Kaloo en quelques mots

Depuis 25 ans maintenant, Kaloo (combinaison de câlin et doux) enchante les plus petits avec une succession de collections commercialisées au fil des années comme celle nommée Plume composée de doudous et de peluches d’une extrême douceur (grâce à la microfibre Kaloo), Tendresse avec ses poupées en tissu ou encore Stimuli, la gamme de jeux d’éveils sensoriels. Le petit ourson Patapouf emblème de la marque a également été rejoint par plusieurs compagnons pour étoffer l’offre existante avec Régliss’ l’ânon, Vanille l’agneau, Praliné le lapinou, Caramel le chiot et Coco le chaton, et enfin Lapinoo, une nouvelle troupe d’animaux plus vrais que nature donc pour dorloter vos plus petits !

C’est donc une marque française qui est engagée notamment en étant partenaire de l’association Petit Cœur de Beurre qui soutient les tous petits souffrant d’une cardiopathie congénitale. La marque s’est engagée auprès de l’association Dons Solidaires ainsi que La Semaine Nationale de La Petite Enfance. Gage de qualité et d’engagement écologique également, Kaloo propose des doudous respectueux de l’environnement avec par exemple un rembourrage issu de bouteilles en plastique recyclées. Le polyester recyclé utilisé est certifié GRS (Global Recycled Standard) ce qui signifie qu’au moins la moitié du contenu d’une peluche est en matière recyclée. De plus, les boîtes d’emballage sont réutilisables et ne contiennent plus de plastique.

Un univers tendre, apaisant et chaleureux à travers les doudous & peluches

Petit tour d’horizon sur les différentes collections qui en font une marque de naissance de référence avec un zoom sur la collection K’Doux spécialement conçue pour les nouveau-nés, les nouvelles références de décoration ou encore la collection Plume composée de peluches et de doudous extra-doux dotée d’une prise en main facilitée pour les plus petits.

Six petits lapins mignons constituent la gamme K’Doux avec trois doudous en double matière tantôt moelleux, tantôt douces et trois peluches rembourrées. Motifs raffinés et coloris élégants assurés. Différentes matières les composent pour un éveil sensoriel tout en douceur et chacun de ses lapins est emballé dans une boîte cadeau cartonnée personnalisable que les parents pourront réutiliser après déballage ! Attaches tétines, hochets et capes de bain toujours à l’effigie du lapin complètent cette collection pour un raccord parfait. Nous avons pu découvrir le hochet en micro-velours et bois de hêtre certifié FSC® tout à fait utilisable dès la naissance. Prise en main facile et assurée avec son cercle en bois avec un papier bruissant qui développeront le toucher et l’ouïe dès le plus jeune âge. De 11.99€ à 29.99€, vous trouverez forcément votre bonheur parmi ces cinq incontournables de la marque.

Passons à la décoration et aux accessoires qui orneront la chambre de bébé. De la veilleuse au mobile et du cadre photo à la boîte à souvenirs, créez le cocon idéal et confortable qui raviront petits et grands. Immortalisez les premiers moments et conservez le tout grâce au cadre photo complété par un kit d’empreintes et la boîte à souvenirs permettant de garder toutes les premières fois de bébé. Aux prix consécutifs de 34.99€ et 36.99€, ces petits objets sont des cadeaux parfaits de naissance. Coup de cœur de la rédaction pour ces références aux coloris doux et modernes. A la recherche de pragmatisme ? optez plutôt pour une toise pour suivre la taille de l’enfant au fil des mois ou une veilleuse souple en silicone ours aux 3 couleurs réconfortantes.

Enfin collection phare de la marque, Plume avec ses doudous oursons et lapins aux coloris tendances cannelle & vert d’eau et aux divers détails charmants. Extrême douceur assurée grâce à la fourrure de flanelle et le micro-velours les composant. De nombreux plis permettent une prise en main facile de tous les côtés. A 25.99€ ou 39.99€ selon la taille choisie, ce cadeau fera mouche sans aucun doute.

Retombez en enfance et misez sur la marque française Kaloo qui apportera douceur et réconfort à tout moment pour vos plus petits. Soucieux du détail, chaque accessoire a son charme et son lot de particularités élégantes qui vous feront sans aucun doute de l’œil lors de votre choix !