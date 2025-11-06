Quand j’ai sorti la boîte de la Exost 360 Cross pour la première fois avec mon fils Noah, il était tout sourire. On était curieux de voir si cette voiture télécommandée tiendrait ses promesses de “cascades et courses effrénées”. Verdict après quelques sessions de test : globalement, oui — avec quelques réserves à noter.

Dès le déballage, la voiture interpelle : elle affiche un design fidèle à l’édition 2015, comme le communique la marque, et embarque des pneus antichocs ainsi qu’un double-châssis “deux faces” sensé lui permettre de continuer la course même lorsqu’elle est retournée. On a branché la batterie rechargeable incluse, chargé la voiture, et lancé la course dans le salon. Elle monte jusqu’à environ 12 km/h, ce qui est plutôt correct pour un modèle jouet dans cette gamme de prix.

Noah ne s’est pas fait prier : l’Exost 360 Cross part à fond, avance, recule, tourne, et comme promis elle continue de rouler sur l’autre “face” après un retournement — ce qui déclenche un “waouh” immédiat. Le fait de ne pas devoir se relever ou la remettre en piste est un vrai plus pour l’enthousiasme. On l’a fait glisser sur le carrelage, sur l’herbe du jardin, et même sur un petit tapis intérieur. Les pneus antichocs donnent l’impression qu’elle “encaisse” assez bien, sans dommage immédiat.

Côté ambiance, la voiture est plutôt fun sans être hyper technique — ce qui est parfait pour un enfant qui veut du jeu sans se prendre la tête. Le boîtier de la télécommande est simple à prendre en main. On a juste noté que dans un espace très encombré (intérieur avec meubles, tapis, obstacles), la portée semblait un peu réduite — mais rien de dramatique pour une utilisation “à la maison” ou dans le jardin. Les phares LED ajoutent une petite touche “cool” quand on joue en semi-pénombre.

Au chapitre des réserves : le temps de jeu n’est pas énorme (quelques dizaines de minutes) et il faut penser à recharger. Comme bien souvent avec ce type de jouet, si on pousse beaucoup les cascades “extrêmes”, l’usure peut venir un peu plus vite. Aussi, bien que la vitesse soit tout à fait acceptable pour son prix, si ton enfant est déjà habitué à des modèles “haut de gamme”, il pourrait vouloir plus de punch.

En conclusion, pour un prix d’environ 24,99 €, la Exost 360 Cross représente un très bon compromis pour un enfant à partir de 6-8 ans (et plus) qui veut une voiture RC fun, robuste, capable de vraies cascades et de rouler sur deux faces. Noah l’a adoptée assez vite, il a passé un bon moment et moi j’ai apprécié le fait qu’on n’ait pas à se prendre la tête. Si tu veux un appareil “sans gadget superflu” mais avec de la bonne action, ce modèle mérite d’être considéré.

