Morphée continue de faire son trou dans le monde des boîtes audio pour adultes et enfants, et 2025 aura vu naître quelques belles petites nouveautés. On a eu la chance de pouvoir découvrir Totem, leur dernière création à destination des enfants : une « boîte à meuh » qui contient pas moins de 160 jeux audio, à jouer entre amis ou en famille. Je vous en parle !

Il y a deux petites semaines, on a eu la chance de pouvoir se faire des petites vacances en famille, non loin des Gorges du Verdon. Environ 4 heures de voiture pour se rendre sur place depuis chez nous, avec notamment Noah, mon fiston de 5 ans, à occuper pendant le trajet. S’il a toujours été un grand amoureux des différentes « boites à histoire » comme Elio, par exemple, également créé par les équipes de Morphée, on a pu cette fois-ci tester Totem. Et on s’est régalé !

Le concept est simple : un objet en forme de « boite à meuh », ces objets de notre enfance que l’on retourne pour entendre le doux cri d’une vache. Sauf qu’ici, point de beuglement mais un nouveau jeu à chaque coup de poignet, sélectionné parmi 160 répartis en 4 catégories : créativité, concentration, gratitude et voyage. Il suffit de faire tourner les deux parties de la boîte pour se mettre sur la bonne catégorie, et c’est parti ! Quelque soit le thème, dès que l’on retourne la boîte, une voix nous annonce la règle du jeu, avant de nous laisser jouer. Il est possible à tout moment de réentendre la consigne en appuyant sur le petit bouton en façade.

Imaginer une chanson sur un thème spécifique, jouer au ni oui ni non, se projeter dans la tête d’un super-héros imaginaire et décrire ses pouvoirs, deviner le cri d’un koala, faire pleuvoir des mots doux à l’oreille des personnes présentes, … Les façons de jouer sont très nombreuses, et pour la plupart jouables de manière immobile, ce qui en fait réellement le compagnon idéal des voyages en voiture. C’est dire : sur nos 4 heures de route, je pense que Totem nous aura occupé au moins la moitié du temps !

Petit, maniable, coloré, 100% déconnecté et sans écran, Totem est selon moi une énorme réussite. Mon seul petit bémol vient de la sensibilité de l’objet, qui s’est de temps en temps permis de passer au jeu suivant comme si avait secoué la boite, ce qui peut être un peu frustrant pour les petits. Mais c’est vraiment chipoter, tant le plaisir a été au rendez-vous. De plus, il n’est proposé qu’à environ 60 euros, ce qui en fait un cadeau au prix assez accessible.

Si vous avez des enfants et que vous souhaitez les occuper loin des écrans, et notamment pendant les voyages, Totem risque bien de devenir l’un de vos nouveaux meilleurs amis. Génial !

Acheter Totem sur le site officiel