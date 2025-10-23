Auteur Laurent Galmot

Isabelle Ferron Nombre de pages 208 Date de parution 08/10/2025 Editeur Ynnis Editions

Phénomènes de cour de recré ! est un livre qui sent la nostalgie juste à sa couverture. Comme son nom l’indique, l’auteur va nous faire retomber en enfance et nous retracer l’histoire de différents jouets ou phénomènes qui ont marqués nos années scolaires. En suivant une évolution chronologique (en partant des années 50), certains jouets, plus ou moins anciens en fonction de vôtre âge, vont forcément titiller quelques souvenirs et vous faire retomber en enfance. L’occasion de se rendre compte que si certains jouets traversent les âges, d’autres ont eu un succès éclair et ont vite été oublié (n’est-ce pas les hand spinner).

Chaque jouet a le droit à un article racontant son origine ainsi qu’à quelques témoignages de personnes ayant connu ce phénomène. En complément, quelques articles plus étoffés permettent d’approfondir quelques phénomènes ou sujets connexes à la cour de recréation, voire à l’évolution de l’utilisation des jouets dans le temps.

Si les articles sont plutôt intéressants et agréables à lire, il faut bien avouer que le plaisir coupable de ce livre est juste de tourner les pages en compagnie d’autres personnes pour raviver des souvenirs chez tout le monde. Et ainsi relancer des discussions sur des jouets qu’on avait oublié depuis longtemps ! Voire même d’en ressortir du placard (qui a encore des Pogs et des billes planqués dans un placard ??).

Phénomènes de cour de recré ! joue à fond la carte de la nostalgie et ça fonctionne ! A l’approche de Noël, il pourra faire un super cadeau pour réunir toutes les générations autour d’un sujet d’échanges et du fameux débat : est-ce que les jouets étaient mieux avant ?

Merci aux éditions Ynnis pour la lecture !