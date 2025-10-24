7 Wonders est l’un des jeux les plus connus du monde du jeu de société. La version originale a remporté de très nombreuses récompenses, dont l’As d’or en 2011, et a petit à petit eu droit à plusieurs extensions et adaptations. 7 Wonders Architect, par exemple, a vu le jour en 2021, remportant à son tour l’As d’or. Aujourd’hui, c’est à une relecture en mode shake & write que nous avons droit, avec 7 Wonders Dice, disponible ce 27 octobre 2025. Je vous en parle.

Article rédigé en partenariat avec AQuoiTuJoues.com, le site spécialiste des jeux de société.

7 ans de travail auront été nécessaires à Antoine Bauza, le créateur de 7 Wonders, pour parvenir à trouver la formule de ce 7 Wonders Dice, et je pense que le titre nous accompagnera au moins pendant autant d’années, tant les parties que nous avons pu faire nous ont enchanté ! 7 Wonders Dice, ce n’est pas une « réduction » du jeu de base, mais une nouvelle façon de ressentir l’excitation de bâtir une civilisation.

Comme dans le jeu de base, le but va être de faire grandir sa cité en développant différents aspects et bâtiments de celle-ci : allez-vous privilégier la science, la culture, l’économie, la force de vos armées ? Il va être difficile de pouvoir tout faire en même temps, et il va donc falloir créer – et adapter – votre stratégie tout au long de la partie.

Chaque joueur (le jeu peut se jouer de 2 à 7 joueurs) dispose d’un plateau de jeu qui contient un grand nombre de cases à cocher. Chaque case représente, grosso modo, un bâtiment que l’on va construire dans sa cité, et auquel seront associés récompenses et capacités supplémentaires. Comment ? Grâce à un concept très astucieux imaginé par l’auteur : le « forum », une boîte à dés commune que l’on secoue et mélange au début de chaque tour. Chaque dé se retrouve ainsi dans une des 4 cases du forum, chacune correspondant à un certain nombre de pièces d’or à dépenser pour « activer » l’un des dés. En début de partie, on retrouve ainsi trois dés correspondant à des ressources, de couleur grise, mais également le marché en jaune (économie), l’agora en bleu (la culture), l’université en vert (la science), et la caserne en rouge (le militaire). En cours de partie, trois autres dés pourront être activés par les joueurs – violet, blanc et noir – pour venir apporter encore un peu de piquant aux parties. Ajoutez à cela les indispensables merveilles, et vous obtenez tous les éléments clefs que vous avez aimé dans 7 Wonders jusqu’à maintenant.

L’un des points forts du jeu, ce sont ses plateaux de jeux. Les 7 plateaux sont magnifiques, et légèrement différents l’un de l’autre, correspondant à des façons de jouer qui varient quelque peu. Ils sont plastifiés, pour pouvoir utiliser les crayons gras fournis avec le jeu afin de griser les cases correspondant aux bâtiments au fur et à mesure qu’on les construit, marquer les points au fur et à mesure qu’on les gagne. Et une fois la partie finie, il suffit de mettre un petit coup de chiffon – là aussi fourni – pour faire table rase du passé !