Test effectué à partir d’une clef fournie par l’éditeur.

Le monde du jeu vidéo avait été en deuil au début des années 2000 lorsque Rareware (aujourd’hui Rare) eut été rachetée par Microsoft, séparant donc cette courte idylle entre le studio britannique et Nintendo qui avait fait les bonnes heures de beaucoup de fans de jeux de plateforme. Au fur et à mesure des années, il est devenu clair que la société n’est devenue que l’ombre d’elle-même surtout après un Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts qui a complètement dévasté les fans. Quelques membres de l’équipe ont fini par partir pour fonder leur propre studio, Playtonics, avec un objectif: ressusciter la gloire passée de Rare avec leurs jeux de plateformes 3D.

Dans la volée des crowdfundings de successeurs spirituels de franchises d’antan, Yooka-Laylee, faisant évidemment écho au Banjo-Kazooie de Rare, est arrivé dans cette période où les joueurs étaient encore suffisamment enthousiastes pour pouvoir donner à l’aveugle plusieurs centaines de dollars à des studios qui, s’ils possédaient des vétérans et des membres-clé de gloires passées, avaient encore à faire leurs preuves.

Et pour cause, après l’échec cuisant de Mighty N.09 (successeur spirituel de Mega Man dont le développement mériterait à lui seul un article), l’enthousiasme s’est rapidement transformé en panique puisque la qualité n’était donc pas garantie. Si certains projets s’en sont plutôt bien sortis (comme Bloodstained: Ritual of the Night, successeur à la franchise Castlevania), d’autres ont connu le même sort que Mighty N.09 (à tout hasard Shenmue III qui avait pourtant battu le record de crowdfunding d’un jeu vidéo sur Kickstarter)

Laylee dit les termes.

Yooka-Laylee sort dans l’indifférence la plus totale et comme pour beaucoup de projets, les joueurs étaient plutôt divisés. Si l’on retrouvait l’esprit des jeux Rare d’antan, le game design lui était archaïque. Playtonics a sorti plusieurs patch pour rééquilibrer la caméra et les contrôles (parmi les éléments les plus critiqués). Les développeurs ont fini par sortir un spin-off, Yooka-Laylee and the Impossible Lair, cette fois un jeu de plateforme en 2D qui a été bien mieux reçu. Dans un souci de vouloir bien faire, le studio britannique a décidé de refaire le premier à jeu zéro en prenant en compte les critiques faites à la version originale (alors qu’elle n’a même pas 10 ans). Voici donc Yooka-Replaylee, le remake du premier jeu.

Alors que Yooka, un caméléon aventureux et Laylee, son amie chauve-souris au tempérament de feu, viennent de mettre la main sur le livre le plus puissant du monde, le vilain Capital Bzz, en bon PDG qu’il est, active une machine qui aspire tous les livres du monde, ce qui lui permet de lui faire plus d’argent. Mais ne voulant pas transmettre son savoir à l’enflure capitaliste, le Livre Unique se sépare de toutes ses Pagies. Nos deux héros pénètrent donc dans La Ruche, à la recherche des Pagies manquantes sans savoir que Capital Bzz les utilise comme ses garçons de course.

Me, Myself and I

Après un didacticiel dans une caverne qui laissait à désirer, c’est ici que le jeu commence vraiment. Tout comme l’antre de Gruntilda dans Banjo-Kazooie, c’est ici que nous passerons une grande partie de notre temps à devoir naviguer à travers les décors industriels et étouffants de la Ruche pour pouvoir accéder aux cinq gargantuesques niveaux où attendent nos aventures. Alors que l’on débloquait diverses habilités au fur et à mesure dans le jeu original, Playtronics a eu la « bonne » idée de toutes nous les donner avant d’entrer dans le hub. Je mets des parenthèses parce que si c’est une bonne idée sur le papier, c’est surtout un moyen pour que les joueurs n’aient pas à refaire les niveaux plusieurs fois pour collecter tous les objets. Le duo a donc pléthore de mouvements pour mener à bien leur quête: sauter et planer, tourbillonner comme Crash Bandicoot, se déplacer en roulé-boulé, utiliser un sonar pour rendre visible des objets et monstres immatériels ou encore… devenir invisible pour pouvoir éviter de se faire repérer (eh oui, pourquoi ne pas mettre des phases d’infiltration dans notre jeu de plateforme ?).

Yooka-Replaylee est dans la plus pure tradition des collectathon (on accepte la traduction « jeu à patounes ». Vous pouvez trouver l’origine de l’expression ici). Dans chaque niveau vous pourrez retrouver différentes monnaies et objets nécessaires à la progression du jeu. Il y a donc les Pagies mentionnées précédemment (seule véritable monnaie nécessaire pour pouvoir progresser dans le jeu) mais il y a aussi des plumes et des écus qui permettent d’acheter des power-ups (coucou Banjo-Kazooie) et il est également possible de récupérer des pièces de puzzle qui, lorsque quatre sont réunies, donnent une Pagie. À travers les niveaux se trouvent des Spectrauteurs, l’équivalent à ce jeu des Jinjos de Banjo. Trouvez-les tous et vous récupérerez une Pagie. À noter que le jeu possède une carte pour tous les lieux que vous visitez avec la possibilité de se déplacer rapidement d’un point à un autre, ce qui n’était pas faisable dans Yooka-Laylee.

Il est possible de se transformer, mais ces séquences sont purement situationnelles.

Il faut avouer que ce trop-plein de patounes peut fatiguer très rapidement, surtout qu’il faut répéter le processus à chaque niveau. Fort heureusement, Playtonics a pensé à tout et nous propose quelques mini-jeux pour nous faire échapper à la monotonie. Dans chaque niveau se trouve Rextro, un dinosaure qui invite quiconque posséderait ses précieux jetons à battre son record sur divers jeux d’arcade. On contrôle donc le petit dinosaure (aucun lien de parenté) dans des séquences mélangeant plateforme et puzzle pendant cinq petites minutes mais ça détend. Le but du jeu, en dehors d’atteindre la fin du niveau est aussi de collecter les trois médailles éparpillées dans le niveau. À chaque médaille une Pagie. Je vous laisse donc faire le calcul quand une salle possède un peu plus de cinq bornes d’arcade. C’est tout gratuit.

La bande-originale du jeu fait revenir Grant Kirkhope, David Wise et Steve Burke, tous trois ayant œuvré sur moult jeux cultes de Rare et qui avaient composé la BO du jeu original. Cette fois-ci, ils se payent carrément le luxe de faire jouer les thèmes originaux par l’orchestre philarmonique de Prague (rien que ça) avec le ton changeant dépendant de l’endroit ou de la situation dans laquelle vous êtes. La musique est dans le ton du jeu, voulant clairement rendre hommage aux jeux de plateformes de la Nintendo 64, avec des mélodies enjouées mettant en avant la clarinette et le ukulélé pour un résultat plus que satisfaisant, même si des fois répétitives.

Un jeu d’actualité.

Yooka-Replaylee est donc une réussite dans ce qu’il entreprend. Si la plateforme est très agréable, on regrettera peut-être un jeu trop facile, trop de décors intérieurs et un trop-plein de patounes à collecter. Mais si vous cherchez un successeur aux platformers de la N64, ne cherchez pas plus. Il est là !

Yooka-Replaylee est disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch 2. Yooka-Laylee est disponible sur Steam, Good Old Games, Epic Games Store, Playstation 4, consoles Xbox et Nintendo Switch (retrocompatible avec la Nintendo Switch 2).