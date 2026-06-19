La douce brise de l’été, l’envie de prendre la route les cheveux dans le vent, et un van chargé à bloc… voilà un rêve que beaucoup entretiennent sans jamais le réaliser. Square Glade Games l’a bien compris, et c’est exactement ce que propose Outbound : un road trip cosy dans un monde ouvert, à bord d’un camping-car personnalisable.

Disponible depuis le 14 mai 2026 sur Nintendo Switch et Switch 2, Outbound se situe entre jeu de survie allégé, construction de base mobile et exploration contemplative. Saura-t-il séduire les amateurs du genre sur notre console Nintendo ? C’est ce que nous allons voir dans notre test.

Un gameplay à la croisée des genres

Outbound se présente comme un savant mélange entre exploration libre, collecte de ressources et construction de base, le tout enrobé dans une ambiance cosy et sans pression.

Dès les premières minutes, après avoir créé son personnage et choisi son van, vous voilà lâché dans la nature sans réel contexte narratif, un peu livré à vous-même, mais sans ennemi et en mode totalement cosy. Ceci dit, le monde n’est pas totalement désert — vous pourrez y croiser quelques cabanes, des notes laissées par d’anciens habitants, des traces de vie qui donnent un peu de cachet à l’univers.

Quant à l’histoire, elle reste très discrète. Pas de quoi gâcher l’expérience si on joue le jeu de l’exploration, mais on aurait aimé avoir un peu plus de matière pour se sentir vraiment ancré dans cet univers.

Le gameplay repose sur un principe simple : ramasser des ressources (bois, fibre, ferraille, déchets recyclables), les transformer grâce aux modules installés sur le van, débloquer de nouveaux plans de fabrication via des terminaux disséminés sur la carte, et ainsi accéder à de nouvelles zones et de nouveaux biomes. C’est grisant au début, mais voir son van évoluer au fil des heures vous procure un vrai sentiment d’achievement (comme dans la vraie vie de van-life finalement)..

La dimension survie est volontairement édulcorée : trois jauges à surveiller (faim, santé, endurance), mais rien d’anxiogène. Une bonne nuit de sommeil ou quelques baies suffisent à remettre le compteur à zéro. On est très loin d’un Green Hell ou d’un Valheim — et c’est clairement voulu.

La conduite du van, elle, est basique, mais correcte. Elle colle à une certaine logique physique : le véhicule ralentit hors des sentiers, prend de la vitesse en descente, et nécessite des améliorations pour gravir certaines pentes.

Dans le menu du jeu, un mode « se décoincer » permet de se sortir des situations délicates sans trop de prise de tête, nous téléportant nous, notre chien et le van au même endroit. Certains joueurs ont même souligné la vitesse plutôt lente du van.

Dommage en revanche que l’absence totale de minicarte oblige à ouvrir constamment le menu pour vérifier sa direction — une petite frustration qui s’installe assez vite. On notera aussi que le crafting se fait via un mini-jeu simple (presser A au bon moment) pour les améliorations du van, et via un système « pose et attends » pour les matériaux transformés.

Pour les joueurs atteints de collectionnite aiguë, le jeu propose de trouver, parfois un peu cachés, des nains de jardins, des cairns ainsi que les « indispensables » feux à activer (attention de prévoir du bois pour les démarrer). Il y a également des machines à capsules, qui permettent d’obtenir des figurines pour personnaliser son véhicule grâce… aux capsules ramassées un peu partout et sur les bouteilles d’eau également (coucou Fallout !). De quoi perdre des heures supplémentaires pour faire le tour du jeu.

Le mode multijoueur en ligne (jusqu’à 4 joueurs) ajoute clairement une dimension supplémentaire à l’expérience — partager la route avec des amis, se répartir les tâches, débattre de l’aménagement du van… c’est clairement là que le jeu prend une autre saveur. En solo, l’aventure reste plaisante, même si le farming peut vous sembler un peu redondant dans la durée.

Une direction artistique charmante, mais des performances inégales

Visuellement, Outbound est séduisant. Le studio a opté pour une esthétique cartoon colorée, loin de tout réalisme, qui rappelle par moments le style de Firewatch, en plus lumineux. Chaque biome a sa propre identité chromatique : forêts verdoyantes, zones désertiques ocres, plages bleutées… Les cartes sont de vraies cartes postales, et le cycle jour/nuit redessine agréablement les ambiances au fil des heures de jeu.

Sur Switch, les performances restent globalement acceptables, bien qu’on note quelques baisses de framerate ponctuelles et un clipping visible sur la végétation ou les ressources au loin, surtout en mode portable. Les couleurs peuvent aussi se montrer un peu criardes en cas de mauvais temps ou de nuit tombée, rendant certains détails difficiles à distinguer, particulièrement sur le petit écran de la Switch. Ce n’est pas rédhibitoire, mais cela mérite d’être signalé. Et sur Switch 2, même constat malgré une console qui est largement plus performantes, le clipping et très présent, et les zones chargées (par exemple les forêts) sont prétextes a des baisses de fps assez importantes, on est visiblement en dessous des 30 fps et ça se ressent, même si le passage en vue intérieure du véhicule peut soulager un peu le moteur du jeu.

Côté son, l’ambiance est très réussie. Le sound design nature — chants d’oiseaux, bruissements, pluie — est particulièrement soigné et contribue à créer une vraie bulle de tranquillité. Les thèmes musicaux, en revanche, manquent un peu de variété, avec les mêmes mélodies qui reviennent assez fréquemment. On aurait apprécié une bande-son un poil plus généreuse pour accompagner les longues heures d’exploration.

Ce que nous avons apprécié

Outbound a de nombreuses qualités à faire valoir. L’ambiance cosy est authentique, jamais forcée, et on se surprend à perdre des heures à explorer tranquillement de nouveaux horizons.

La personnalisation du van est un vrai point fort : les possibilités de construction et de décoration de sa maison mobile sont nombreuses et gratifiantes, et nul doute que la communauté de joueurs s’en donnera à cœur joie. Le message écologique du jeu, subtilement intégré (éoliennes, recyclage des déchets, carburant végétal), donne même une petite dimension feel-good à l’ensemble. Et puis, il y a le chien — indispensable compagnon avec son propre sac à dos — qui fait automatiquement monter le capital sympathie du jeu à nos yeux..

Ce qui est aurait pu être amélioré

Revers de la médaille, Outbound souffre de quelques défauts qui peuvent refroidir. Le monde ouvert, aussi joli soit-il, reste assez vide en termes d’événements ou de rencontres, et l’absence de véritable fil narratif peut laisser les joueurs en quête d’un but concret un peu à la dérive.

Le farming, indispensable à la progression, peut devenir répétitif — surtout en solo — lorsqu’on se retrouve bloqué à récolter du bois ou de la fibre pendant une heure pour débloquer la prochaine zone. Le sac à dos, surtout au début reste assez limité en emplacement, et il n’est pas rare de devoir faire des allers retours pour le vider dans le van, voire même atteindre un objectif inaccessible avec le van, et se rendre compte qu’il manque une ressource indispensable pour pouvoir progresser (et que cette ressource est dans notre stock, mais dans le van !). L’absence de mini-carte et l’impossibilité de poser ses propres marqueurs sur la carte sont également des lacunes irritantes pour un open world. Enfin, la personnalisation en vue à la première personne s’avère un peu capricieuse.

Un jeu cozy pour ceux qui veulent se laisser porter, loin de l’agitation quotidienne

Outbound est une vraie invitation à la déconnexion, un jeu qui fait du bien et qui assume pleinement son identité cosy. La boucle de gameplay, malgré quelques irrégularités dans l’équilibrage du farming, reste suffisamment engageante pour qu’on ait envie de reprendre la route à chaque session. La personnalisation du van est un délice, la direction artistique est charmante, et l’ambiance sonore est sincèrement réussie.

Si on peut lui reprocher un monde un peu trop vide et une narration quasi inexistante, le titre de Square Glade Games s’adresse avant tout à ceux qui cherchent à se poser, à explorer à leur rythme et à construire leur petit nid mobile loin de l’agitation du quotidien. Si c’est votre truc — et d’autant plus si vous avez des amis prêts à partager le voyage —, Outbound mérite clairement le détour.

Article co-écrit par HelloAylee & Ombr6

Le jeu est disponible sur Nintendo Switch (et Switch 2) depuis le 14 mai 2026, également sur PC, PS5 et Xbox Series.