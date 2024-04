The Legend of Legacy HD Remastered est le remaster (you don’t say) du jeu original sorti en 2015 sur 3DS. Le jeu est un J-RPG au tour par tour assez old-school avec des graphismes chibi qui collent bien à l’ambiance 3DS ! Le remaster est disponible depuis fin mars 2024 sur toutes les plateformes ! Malheureusement, le jeu n’est pas traduit en français ! Cependant, il y a assez peu de dialogues et d’histoire. Cela pourrait cependant poser problème dans le parcours du guidebook assez indispensable pour comprendre tous les systèmes du jeu !

Le jeu vous met dans la peau d’un groupe d’aventurier qui part découvrir la légendaire île d’Avalon. Des rumeurs de trésors, de dieux, … sont arrivées à vos oreilles et vous devez aller découvrir ce qui se cache là bas ! Vous commencez par choisir un personnage parmi 7 disponibles mais très vite vous aurez l’opportunité d’avoir le groupe au complet. En sachant que vous ne pourrez jouer qu’avec 3 personnages à la fois.

La suite de l’histoire vous sera racontée à travers des mini saynètes pas franchement inspirées ni inspirantes.

L’avantage étant que votre exploration sera assez libre car vous ne serez pas guidé par des icônes de quête ou trop d’informations. A vous d’analyser votre puissance par rapport à la zone dans laquelle vous êtes !

Parlons un peu du système de jeu et de progression. Bienvenue dans un monde où tout est aléatoire ! En effet, la progression de vos personnages ne se base pas sur un système d’XP classique, ça serait trop simple. L’idée principale du jeu est que chaque action réalisée par un personnage a une probabilité de lui faire acquérir un nouveau niveau ou un nouveau pouvoir. Vous voulez améliorer votre attaque ? A vous d’enchaîner les combats et de foutre des coups d’épées pour espérer gagner quelques niveaux ! Ayant personnellement trouvé les combats un peu mous et sans beaucoup d’effets visuels, c’est un peu une galère …

C’est la même logique pour l’apprentissage des sorts et la prise d’HP et de SP (points servant à jeter des sorts). Autant dire que l’évolution de votre groupe d’aventurier va être longue et lente ! Et vous n’avez pas intérêt à changer un personnage de votre groupe ou de choisir un nouveau type d’arme sinon il faudra tout recommencer !

Petite particularité concernant l’utilisation des sorts, vous allez devoir passer « contrat » (en utilisant un sort) avec un élément pour pouvoir utiliser les magies liées. Cela peut aussi se faire via des modifications d’environnement sur la carte qui vont favoriser tel ou tel élément. Chaque élément fournira un bonus au groupe qui lui est lié (vous ou les ennemis). Un petit détail qui rajoute un peu de stratégie !

En parallèle, l’une de vos missions est de cartographier à 100% l’ensemble des zones de l’île. Veillez à bien prendre cette quête au sérieux car elle sera l’un de vos principaux moyens de gagner de l’argent !

Ce grind perpétuel (et indispensable) pourra plaire à un certain public mais risque d’en frustrer un très grand nombre. Car en effet, le jeu est dur. Certains combats de boss sont des pics de difficulté assez important et nécessiteront une amélioration importante de votre équipe.

Vous aurez la possibilité de contourner le problème en allant visiter d’autres zones mais tôt ou tard il faudra en découdre.

The Legend of Legacy HD Remastered est un J-RPG à l’ancienne et le remaster ne fait pas grand chose pour changer ça. L’aventure plaira probablement aux plus patients des joueurs ou aux plus nostalgiques mais pour ma part c’est un peu too much. Au final, un jeu auquel je n’ai pas vraiment accroché et où je trouve l’effort de remaster assez léger.

