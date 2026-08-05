Looking for Fael est un jeu d’exploration / puzzle / observation qui va mettre votre cerveau à rude épreuve ! C’est un jeu coproduit par Poule Noire, Swing Swing Submarine et ARTE ! Le jeu est disponible en français et est jouable depuis le 16/07 sur la plupart des plateformes !

Le test a été réalisé sur Nintendo Switch Lite à partir d’un code fourni par l’éditeur.

Votre colocataire, Fael, vous laisse un message énigmatique et inquiétant. Il aurait disparu dans votre appartement … Ni une, ni deux vous allez chez vous et vous remarquez effectivement son absence ! De plus, votre appartement vous semble moins familier que d’habitude et d’étranges énigmes semblent être apparues pour vous empêcher de retrouver votre ami !

Si le pitch semble un peu tarabiscoté c’est tout à fait normal et ce n’est que le début ! Vous allez rapidement trouver votre outil principal de résolution d’énigmes et qui vous permettra d’avancer dans le jeu : une GameLeaf, très fortement adapté de la bonne vieille GameBoy. Les premières énigmes, plutôt simples, vous familiariseront avec les concepts principaux du jeu : exploration et analyse des environnements (lire les notes, suivre les câbles, …) et les tétromino (les pièces de Tetris). Si le jeu Tetris sera initialement pris au pied de la lettre, l’usage des tétromino va vite être détourné et ils vont envahir votre champ de vision au fur et à mesure de votre avancée ! Un texte crypté ? Des tétromino. Voyager entre différents lieux ? Des tétromino ! Vous avez intérêt à ne pas être allergique.

Looking for Fael est donc un jeu qui va nécessiter pas mal d’exploration et de réflexion pour relier les informations entre elles et comprendre ce que je le jeu demande pour résoudre une énigme. Je vous conseille de vous munir de quelques feuilles de papier pour noter tout ce que vous observer ! Il serait dommage de perdre une potentielle informations essentielle … Si vous ne restez pas trop bloqué, le jeu se finit en une dizaine d’heures. Pour les plus motivés, le jeu propose également tout un pan d’énigmes optionnelles histoire d’augmenter encore la durée de vie.

Sur Nintendo Switch, le jeu n’est pas forcément très beau mais ça n’empêche pas une bonne exploration et voir les éléments importants du jeu et il est porté par une musique plutôt bien adapté et des doublages réussis.

Par contre, le principal défaut du jeu réside dans la lenteur de votre personnage. Exploration oblige, vous allez faire beaucoup d’aller-retours entre les mêmes lieux et c’est malheureusement très lent. Le personnage est décidé à prendre son temps … Et c’est le même constat pour certaines énigmes qui demandent beaucoup de manipulation avec ce curseur définitivement lent (les numéros de téléphone avec le cadran, quel cauchemar !).

J’ai adoré l’expérience fournie par Looking for Fael. Les énigmes sont intelligemment conçues et font la part belle à la réflexion et à l’observation. Si le côté technique est un peu limité, je ne boude pas mon plaisir d’avoir parcouru ce bien étrange univers !