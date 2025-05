Ca fait un moment que ça me trotte dans la tête, et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à être intéressés par cela : on va désormais parler de LEGO sur Conso-Mag. Je vous partagerai donc par ici quelques unes des annonces faites par la marque aux petites briques, en vous présentant certains des nouveaux sets qui m’ont tapé dans l’oeil. Aussi, on vous proposera autant que possible quelques tests de sets que nous aurons à disposition, afin de vous donner notre avis et notre ressenti sur certaines constructions ambitieuses, afin que vous puissiez en savoir plus avant votre achat !

