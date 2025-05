La Reine de l’Arnaque d’Alex Hay

Auteur Alex Hay Nombre de pages 400 Date de parution 26/03/2025 Editeur Black Lab (Hachette) Prix 22.90€ Acheter Amazon

Résumé

Londres 1898. Quinn Le Blanc, redoutable arnaqueuse, n’a que cinq jours pour réussir l’impossible… piéger un aristocrate dans les filets du mariage et dérober la fortune de l’une des plus riches familles d’Angleterre.

Sous les traits de la débutante la plus séduisante de la Saison, Quinn pénètre le cercle intime de la famille Kendal, aussi mystérieuse que charismatique. Entraînée peu à peu dans leur orbite, elle comprend qu’elle n’est pas la seule à jouer un jeu de dupes. Pourquoi, alors que les Kendal ont toujours évité de se montrer en société, le duc décide-t-il soudainement de se marier ? Que peut bien cacher sa sœur, l’insaisissable Victoria ? Et qui est cet homme au gilet de soie bleue qui observe les moindres faits et gestes de Quinn ?

Ce que j’en pense

La Reine de l’Arnaque nous propose de suivre Quinn Le Blanc, une arnaqueuse et voleuse connue sous le surnom de La Reine des cinq coups. Elle prépare le plus gros coup qu’elle n’a jamais tenté en compagnie de son fidèle compagnon Mr. Silk. Elle va devoir séduire le Duc Kendal, l’une des plus grosses fortunes de Londres, afin d’obtenir un mariage en cinq jours et lui dérober une partie de sa fortune. Tout est évidemment bien organisé par nos deux « héros », mais ce group coup ne se déroula bien évidemment pas totalement, d’autres joueurs voulant saboter leur partie !

Si la base de l’intrigue reste assez classique, le déroulement de l’action est plutôt bien pensé. En effet, le livre est découpé en cinq chapitres (chacun correspond à l’un des jours de l’arnaque en cours) au sein desquels le lecteur va suivre de manière alternée plusieurs personnages. Cela va permettre de creuser le lore de chaque personnage (Quinn, Silk, la famille Kendal, des personnages mystères, …) et de faire monter le suspens par rapport au plan original de Quinn. Le tout est dynamique et les différentes scènes s’enchaînent de façon à ce que le lecteur ait toujours envie de tourner la page. Les passages avec Silk vont notamment permettre de plonger un peu dans le passé de Quinn et de cette maison de l’arnaque. L’occasion de faire une petite plongée dans l’Angleterre du XIXè siècle !

Je ne connais pas l’autre livre de l’auteur (Les gouvernantes) mais j’ai apprécié son style plutôt direct mais avec tout de même des descriptions assez précises ! Cependant, les personnages et certaines scènes auraient mérités d’être plus approfondis. On sort du livre avec l’envie d’en apprendre plus sur Le Château et les anciennes Reines mais également avec un peu de frustration sur certains comportements ou choix des personnages qui semblent un peu abrupts et sans explications.

D’un point de vue purement esthétique, je trouve que la couverture ne donne pas vraiment envie de se plonger dans le livre et ne reflète pas l’ambiance de ce que l’on va lire. Pas très important mais dommage !.

En conclusion, j’ai bien apprécié la lecture de La reine de l’Arnaque qui me fait penser à un mix entre Arsène Lupin et la saga Ocean’s. J’aurais apprécié que l’auteur prenne un peu plus son temps sur le lore et les personnages, mais les 400 pages sont passées très vite ! Pourquoi pas un autre livre dans le même univers ?

Merci aux éditions Black Lab pour l’envoi du livre !