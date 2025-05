De pierre et d’os de Jean-Paul Krassinsky est l’adaptation d’un roman de Béréngère Cournut . Ne connaissant pas du tout l’histoire initiale, je plonge dans l’inconnu avec cette BD, complètement attiré par cette couverture assez intrigante ! L’histoire nous fait suivre Uqsuralik, une jeune inuite qui va se retrouver séparée de sa famille et de ses proches suite à la rupture de la banquise. Elle va devoir survivre dans cette terre hostile. Elle va ainsi voguer de terre en terre, de rencontre en rencontre dans cette aventure initiatique où elle va tenter de se construire en tant que femme, que famille, … Malheureusement pour elle, cet apprentissage sera semé d’épreuves plus que douloureuses … De pierre et d’os est également l’occasion pour le lecteur de s’immerger dans la culture inuite : la chasse, la vie en communauté, le changement de camp, les chamans, … Le voyage et le dépaysement sont garantis.

En terre inuite, dans la tourmente d’une nuit glaciale, une tempête de neige sépare Uqsuralik de sa famille. Livrée à la solitude et à la violence de son environnement, la jeune femme commence alors un long voyage pour survivre. Entre banquise et toundra, bercée par les chants de gorge et le son du tambour, elle grandit, devient femme, chasseuse, mère et chamane… Parfois aidée, souvent malmenée par l’Homme et la nature qui l’entoure, Uqsuralik devra soigner son âme des traumatismes du passé pour se frayer un chemin dans l’existence.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy