Ceux qui nous suivent régulièrement le savent, chez Conso-Mag, nous aimons vivre notre vie en musique (ou en podcasts quand nous sommes obligés d’être un peu sérieux). Pour nous, le son, c’est donc la vie mais comme chacun sait, tous les conducteurs ne sont pas égaux pour l’acheminer fidèlement jusqu’à nos oreilles. Nous nous sommes donc mis à la recherche d’écouteurs capables de nous offrir une qualité de son supérieure tout en restant confortables. Et c’est comme ça que nous avons découvert Erdre Audio…

Erdre Audio est une jeune société française basée à Nantes et l’un des porte-étendards de la nouvelle génération french tech. Elle a été fondée par deux passionnés de musique soucieux de proposer des écouteurs hauts-de-gamme qui allieraient design moderne et restitution parfaite du son. Plusieurs collaborations avec des musiciens et des ingénieurs son plus tard, les écouteurs Erdre Audio faisaient leurs premiers pas timides mais encourageants sur le marché…

Du simple mélomane au musicien professionnel…

Erdre audio propose trois gammes d’écouteurs intra-auriculaires. La première, baptisée Erdre Series, est celle destinée au grand public (plus exactement à un grand public exigeant mais à un grand public quand même). La seconde – EA Series – dépasse le cadre des « simples » écouteurs puisque les modèles de cette gamme proposent une technologie de réduction du bruit avancée et certains parmi-eux offrent même un son « studio ». Enfin, la dernière gamme est la Live Series et s’adresse plus particulièrement aux musiciens professionnels appelés à jouer sur scène.

Comme ce n’est que dans nos rêves enfiévrés que nous avons rejoint un groupe de rock mythique, nous nous sommes logiquement tournés vers un modèle de la gamme Erdre Series et plus précisément sur un des derniers modèles du casque intra-auriculaire D102.

Notre avis sur les écouteur intra-auriculaires Erdre D102

Au départ, il y a la découverte du produit et d’emblée, nous avons la confirmation que nous sommes face à une marque qui a misé sur le sérieux et sur la qualité. Les écouteurs arrivent avec une pochette de protection mais également avec cinq paires d’embouts et avec trois silicones ronds de tailles différentes. Une séance d’essayage auriculaire plus tard, nous avions adapté nos écouteurs à la forme de nos oreilles et avions compris comment bien les arrimer grâce à la partie rigide du câble destinée à être passée derrière les oreilles.

Au niveau des sensations, les écouteurs Erdre D102 nous ont autant surpris que séduits. En effet, grâce à leur taille réduite et à leur poids très léger (17 grammes), ils se font très vite oublier et pourtant, ils remplissent parfaitement leur rôle qui est de nous couper du monde extérieur pour nous plonger dans notre bulle de mélomane.

La technologie de réduction des bruits ambiants fonctionne à la perfection et sans faire complètement le vide autour de nous, on sent immédiatement qu’une distance se creuse avec ce qui nous entoure. Cela nous permet de nous concentrer sur la pureté du son qui nous est proposé. Et là aussi, les écouteurs Erdre se démarquent. Bien que nos écouteurs soient issus de la gamme destinée au grand public, ils proposent un spectre sonore à la fois riche, cristallin et, c’est le plus important, équilibré.

A ces différents points forts, il faut également ajouter leur capacité à se transformer en kit mains libres pour prendre des appels mais aussi la possibilité de les acheter avec une prise usb-c au lieu d’une prise jack classique.

Bref, en un mot comme en cent, par leur technologie avancée, par leur ergonomie poussée mais aussi par leur design sans faute, nos écouteurs Erdre D102 sont devenus les meilleurs amis de nos oreilles lors de chacune de nos sorties en musique !

Acheter les écouteurs Erdre D102

Visiter le site d’Erdre Audio