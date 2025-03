Résumé du livre

Il est shérif. Elle est en fuite. Il fera tout pour qu’elle s’ouvre à lui.

Parti en randonnée au parc de Yellowstone, Duke Evans, shérif à Calamity dans le Montana, ne s’attendait pas à tomber sur Jade, une jeune femme ravissante en face à face avec un bison. L’attirance est immédiate et Duke va la sortir de ce mauvais pas.

Lorsqu’il découvre lors d’un contrôle routier que Jade est en réalité Lucy Ross, la célèbre chanteuse de country disparue depuis deux semaines, et qu’elle vit désormais dans sa petite ville, il ressent un mélange de méfiance et de curiosité. Pourquoi Lucy lui a-t-elle donné un faux nom lors de leur rencontre ? Et pourquoi une star aussi populaire viendrait se terrer dans un coin perdu tel que Calamity ?

Prête à tout pour garder l’anonymat, Lucy lui offre un pot-de-vin en échange de son silence. Mais la curiosité du shérif est piquée à vif : jusqu’où sera-t-il prêt à aller pour découvrir l’histoire et les secrets de Lucy ?

Qu’est-ce que j’en pense ?

Ça faisait un petit moment que The Bribe, récemment paru aux éditions Roncière, me faisait de l’œil. Il ne m’a pas fallu très longtemps pour le sortir de ma pile à lire.

The Bribe, c’est le récit de Lucy, une star de la country qui fuit sa célébrité dans une petite ville au beau milieu du Montana afin de tenter d’y enterrer un secret qui pèse autour de nous. C’est également le récit de Duke, le charmant shérif de la nouvelle terre d’attache de notre chère Lucy. Après une rencontre hasardeuse entre nos deux protagonistes, une tension finit par se créer entre eux, et le poids du secret de Lucy commence à peser lourdement…

Je ne préfère pas vous en dévoiler davantage afin d’éviter tout spoiler. Cependant, j’ai beaucoup de choses à dire sur ce roman!

Tout d’abord, s’agissant de la plume de Devney Perry, j’ai été très surprise. J’ai eu quelques difficultés à m’imprégner du livre, il m’a fallu y retourner à plusieurs reprises pour vraiment me plonger à 100% dedans. Pour autant, son style d’écriture est très agréable, sa plume est fluide.

J’ai énormément apprécié le dual-pov (étant une inconditionnelle de ce mode d’écriture). Les points de vue de Lucy et de Duke sont tout autant intéressants et permettent vraiment de laisser constamment un moment de tension, une menace semble toujours planer au-dessus de chaque chapitre et on ne sait pas tellement à quel moment ça va nous tomber dessus.

La romance entre Lucy et Duke est vraiment très bien menée, ce n’est pas tiré par les cheveux et on ne tombe pas vraiment dans le cliché, c’est vraiment agréable avec cette petite dose de suspense constant !

Il faut dire que j’ai fait beaucoup de pronostics et de scénarios possibles au cours de la lecture. Et pourtant… Le plot twist m’a bien eu : je ne m’attendais pas du tout à de tels événements et à une tournure pareille ! Le dernier tiers du roman est vraiment très surprenant, et je dirais même agréablement surprenant ! On sort vraiment des sentiers battus et ça m’a beaucoup plu.

C’est également pour cette raison que j’ai vraiment hâte de lire le reste de cette saga, qui continue avec The Bluff, qui suit un de nos personnages déjà connu de ce premier volet.

En bref, je recommande The Bribe aux amateurs de romance, surtout à celles et ceux qui souhaitent ajouter une petite note de suspense et d’enquête, qui est assez rafraîchissant !