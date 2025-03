Après vous avoir présenté l’AromaFresh Pro X et la LatteSelect, c’est aujourd’hui une autre machine à café de l’excellente marque Melitta qui est passée entre nos mains expertes d’amateurs de grains : la Melitta CI Touch, petite dernière de la gamme CI. Après plusieurs jours d’une utilisation intensive, il est temps pour moi de vous en parler !

Je vous disais dans un précédent article que la LatteSelect était la Rolls-Royce de sa catégorie. Autant vous le dire tout de suite : la CI Touch est elle aussi de cette trempe, et j’ai du mal à faire mon choix quant à celle qui est ma préférée aujourd’hui.

La Melitta CI Touch reprend beaucoup des éléments qui m’ont charmé sur l’autre modèle présenté : l’un des points forts, c’est son double bac à grains, permettant d’avoir à tout moment accès à deux types de cafés différents, ce qui permet d’apporter la paix dans les ménages (et les rédactions !). Comme sa grande sœur, elle propose également un slot permettant d’utiliser également du café moulu, ce qui peut être très chouette ponctuellement ou, comme moi, pour intégrer un petit décaféiné à votre équation, et satisfaire vraiment tout le monde !

Du côté des fonctionnalités, la CI Touch propose d’avoir accès à 10 recettes préenregistrées (contre 12 pour la LatteSelect). Au programme : espresso, café allongé, café crème, cappuccino, macchiato, etc. On note la possibilité d’avoir directement du lait chaud (mon fils remercie Melitta d’ailleurs), ainsi qu’une sublime mousse de lait, ce que ne propose pas la LatteSelect. A la fois solide et onctueuse, elle est absolument parfaite et viendra ravir vos papilles aussi bien que vos yeux. C’est vraiment l’un des points forts et différenciants de cette machine. Grâce à MyCoffee, il est également possible d’enregistrer 4 profils sur mesure pour que chacun puisse retrouver en un rien de temps ses préférences.

Toutes ces boissons lactées sont accessibles en branchant très simplement le bac à lait sur la buse de la machine, d’un seul clic. Le bac ainsi que toutes les connectiques sont très bien pensées pour être hyper facilement nettoyées, et il existe même une petite connectique permettant d’utiliser un mode spécial pour utiliser l’eau chaude de la machine pour rincer le petit tuyau, ce qui est juste parfait.

De manière générale, rien n’a été laissé au hasard sur la CI Touch, qui est magnifiquement finie. D’ailleurs, un petit mot sur la fonction tactile qui donne son nom à la machine : tout comme la LatteSelect, la sélection des boissons se fait par pression tactile sur la façade de l’appareil, en lieu et place des boutons mécaniques qui prenaient place sur les précédents modèles CI. Un petit luxe pratique et esthétique, qui vient tout de même avec un coût : la CI Touch est proposée au prix de 799 euros au moment où j’écris ces lignes, soit plus d’une centaine d’euros supplémentaires par rapport au précédent modèle de la même gamme, qui ne disposait pas de ces fonctions Touch. La CI Touch propose toutefois quelques autres ajouts supplémentaires, comme la possibilité de régler le broyage du grain, en plus de l’intensité du café. Et toujours de manière relativement silencieuse, ce qui est un véritable plaisir.

Vous l’aurez vraisemblablement compris, mais la Melitta CI Touch nous a complètement conquis. Très comparable à la LatteSelect, elle en possède toutes les qualités, et se paie même le luxe de pouvoir offrir une mousse de lait absolument divine. Une excellente machine au design élégant, dont le prix ne pourra toutefois pas la mettre à portée de toutes les bourses. Pour les autres, nul doute qu’ils seront pleinement convaincus et ravis de leur achat.

