Vous avez envie de partager un moment convivial avec vos enfants sans passer votre journée à leur expliquer les règles ou à éviter que la partie dure jusqu’à votre retraite ? Alors penchons-nous plus en détails sur Bim Bam Boule, petit jeu d’ambiance pour petits et grands !

Chez Loki, il existe trois personnes qui se sont dit on adore jouer à Jenga mais on a horreur du bruit et refaire la tour bien comme il faut c’est un enfer… Voici donc la naissance de Bim Bam Boule !

Enfin c’est ma version de l’histoire…

En effet, ce jeu consiste tout simplement à empiler des petites boules sans faire tomber la structure en forme de tour. On retrouve donc assez l’esprit et l’essence de Jenga mais tout en douceur et en couleurs.

Car c’est là toute la beauté du jeu !

Bim Bam Boule est le premier jeu d’équilibre et de dextérité pour petits et grands totalement silencieux quand la tour s’écroule ! Seuls les rires de vos enfants feront écho à votre partie.

But du jeu

Âge 6 ans et plus Durée moyenne d’une partie 15 minutes Nombre de joueurs 2 à 4 joueurs Défie la gravité en déplaçant des moumoutes colorées sur une tour extrêmement instable ! À ton tour, attrape la boule de la couleur indiquée par la carte, pour la placer en haut de la tour… Mais attention à ne rien faire tomber au risque de recevoir un gage !

Vive les moumoutes !

Les moumoutes ce sont les petites balles en peluche de toutes les couleurs qui forment la tour.

Vous devrez tour à tour retirer une moumoute pour la placer au-dessus de sa position d’origine. Les cartes décident de la couleur recherchée. Et c’est au suivant.

La partie s’arrête lorsqu’au moins 10 boules tombent simultanément. Cependant si vous en faites tomber moins vous aurez droit à des gages originaux placés au dos des cartes : utiliser sa main non dominante, fermer un œil, utiliser uniquement l’index et le majeur…

L’ensemble du jeu est compris dans un gobelet géant fermé par un socle qui contient les cartes et la pince. Parfait pour l’emmener partout !

Personnellement j’ai adoré jouer à ce jeu avec mes enfants car les règles sont toutes simples et accessibles à tous, pas besoin de 4 parties pour appréhender toutes les subtilités du jeu. Même les plus petits peuvent participer. L’éditeur annonce 6 ans et plus mais à 3 ou 4 ans c’est largement faisable !

Gros avantage c’est que la tour peut être rapidement refaite par les enfants. On tourne le gobelet on envoie tout en vrac on retourne et c’est reparti ! Fini les longues minutes de mises en place, vous pouvez jouer rapidement partout.

Du côté des points négatifs je dirais que les moumoutes ne collent pas assez entre elles. Il est arrivé assez régulièrement (et même en tassant un peu) que la tour une fois retournée se casse trop facilement.

De plus, le temps de jeu moyen de 15 minutes est totalement erroné… On est davantage proche des 5 minutes (ou alors mes enfants sont trop brusques !).

En conclusion, je trouve que l’univers de Bim Bam Boule est bien réussi. Des couleurs vives, un aspect complet et minimaliste pour des parties endiablées avec les enfants c’est tout ce qu’il nous faut !

Acheter Bim Bam Boule sur Philibert

Visiter le site de Loki