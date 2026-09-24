Il suffit de feuilleter quelques pages de L’Oiseau chanteur pour comprendre que l’on n’est pas franchement parti pour une lecture légère. Visuellement, le livre est incroyablement sombre. Du noir, du gris, des traits presque charbonneux… Tout semble lourd avant même que l’on commence vraiment à lire. Et pour cause : Désirée Frappier revient ici sur sa propre enfance, marquée par les violences, une éducation profondément inégalitaire et tout ce que sa famille a préféré taire pendant des années.

Le récit débute après la mort de sa mère, lorsque les souvenirs reviennent et que Désirée se retrouve à replonger dans ce passé. Pas sous la forme d’une autobiographie bien rangée, avec des événements racontés les uns après les autres, mais par petits morceaux. Des images, des phrases, des sensations. La mémoire fonctionne rarement de façon très propre et le livre ne cherche justement pas à faire semblant.

Un livre véritablement écrit à deux

C’est peut-être là que L’Oiseau chanteur trouve sa forme la plus forte. Sur la page de gauche, Désirée Frappier écrit par fragments. Sur celle de droite, Alain Frappier dessine. Il ne se contente pas d’illustrer ce que le texte vient de raconter : il le prolonge, le complète et, parfois, le rend encore un peu plus difficile à encaisser.

Ce fonctionnement prend encore plus de sens lorsque l’on sait que Désirée et Alain Frappier sont mariés et travaillent ensemble depuis leur rencontre, en 1991. Elle écrit, lui dessine. Mais l’histoire racontée ici appartient d’abord à Désirée : c’est son enfance, sa famille et ses blessures. Alain ne partage évidemment pas ces souvenirs, mais il leur donne une forme graphique. Il pose des images sur l’histoire de sa femme, avec tout ce que cela suppose de proximité, de confiance et surtout de pudeur.

Cela explique sans doute pourquoi le texte et le dessin semblent aussi difficiles à séparer. L’un ne vient jamais simplement décorer l’autre. C’est vraiment un roman graphique au sens le plus littéral du terme, autant roman que graphique. Retirez les mots et il manque une partie du récit. Retirez les illustrations et vous perdez une bonne part de son poids.

Le dessin est volontairement rugueux, presque étouffant. L’oiseau mécanique qui traverse le récit devient alors un symbole assez évident, mais jamais grossier : celui d’une voix abîmée, réduite au silence, puis progressivement réparée.

Une lecture lourde, mais importante

Je ne vais pas vous vendre L’Oiseau chanteur comme une lecture agréable pour terminer tranquillement la journée. Le sujet est dur, le ton est lourd et certaines pages restent franchement en tête. Mais c’est aussi ce qui fait la force du livre.

Désirée et Alain Frappier ne cherchent ni à enjoliver les souvenirs ni à provoquer artificiellement. Ils racontent la violence, les silences familiaux et la reconstruction avec une sobriété qui rend l’ensemble encore plus puissant. Un livre sombre, intime et forcément inconfortable, mais dont la forme colle parfaitement à ce qu’il essaie de raconter.

Merci aux éditions Steinkis pour l’envoi du livre !

Fiche récap