Vieux Papa de Anne Baraou et Pierre Van Hove

Comme son nom l’indique, Vieux Papa raconte l’histoire (universelle) d’un homme qui vieillit et de sa fille qui prend soin de lui quand il en a besoin !

Au début de l’histoire, ce monsieur va plutôt bien (aucun médicament à plus de 75 ans !!) et est assez autonome mais malheureusement la machine va commencer à s’enrayer : les yeux, la vessie, … Au fil des années, il va multiplier les visites à l’hôpital et aux urgences pendant que sa fille va jongler entre sa vie professionnelle et son père vieillissant.

A travers des dessins plutôt simples mais expressifs, Vieux Papa raconte donc le quotidien d’un grand nombre de personnes âgées : la solitude, la maladie et la difficulté à faire face au quotidien. Ainsi, même si la fille fait son maximum, elle ne peut pas éviter les critiques sur la solitude de son papa, que ce soit par les médecins ou des voisins.

Vieux Papa est une BD qui parle à tout le monde : aux personnes vieillissantes qui craignent ou subissent ce déclin et ce qu’il impose à leurs proches (l’incontinence, les couches…), mais aussi aux plus jeunes qui voient leurs aînés décliner et la crainte de ce qui va suivre.

Sans verser dans le pathos et avec une bonne dose d’humour (notamment grâce au caractère du Vieux Papa), la soixantaine de pages risque de vous faire passer par beaucoup d’émotions !

J’ai été extrêmement ému par cette lecture ! Je ne peux que recommander Vieux Papa à l’ensemble des lecteurs car c’est une lecture qui peut toucher tout le monde.

Merci aux éditions Delcourt et à #NetGalleyFrance pour la lecture !

Fiche récap