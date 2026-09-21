Test effectué avec un exemplaire fourni par la marque Ecovacs

Alors que les robots laveurs/aspirateurs commencent à faire largement leur place dans les maisons en France, les robots tondeuses, eux, restent encore un marché de niche, avec un rapport de 5/1 dans les ventes en France sur les dernières années.

Bien entendu, même si les deux appareils ont le même objectif, simplifier des tâches redondantes et répétitives pour libérer du temps libre, les tarifs et les usages restent différents. Là où un aspirateur robot peut se trouver à partir de 150-200€, les premiers prix des robots tondeuses avoisinent plutôt les 500€ grand minimum. De plus, l’un sera utilisé quotidiennement, alors que l’autre servira six mois dans l’année dans le meilleur des cas, et quelques fois dans le mois. L’investissement est donc bien plus important, et il faut ne pas se tromper dans son achat. Ça tombe bien, les technologies évoluent et les produits actuels deviennent de plus en plus autonomes avec une mise en place facilitée.

Aujourd’hui, les modèles récents de robots tondeuses embarquent des technologies empruntées aux robots aspirateurs, telles que la cartographie LiDAR, les caméras 3D et l’intelligence artificielle, là où les premiers modèles demandaient de tirer des câbles dans notre jardin pour délimiter des bordures physiques pour le robot.

On va donc se faire les dents sur notre premier test de robots tondeuses, le GOAT A1600 LiDAR Pro, de chez Ecovacs.

Fiche technique & Spécifications

Surface de tonte maximale 1 600 m² Mode de tonte Mulching + coupe-bordures TruEdge Système de navigation LiDAR + Capteur 3D ToF (Time-of-Flight) + Caméra IA AIVI 3D (TrueMapping) Installation Cartographie virtuelle (sans câble physique à installer) Hauteur de coupe 30 à 90 mm (réglage via l’application) Largeur de coupe 22 cm Vitesse de tonte 0,4 à 0,7 m/s (réglage via l’application) Pente maximale acceptée 45 % (24°) Évitement d’obstacles Reconnaissance IA (animaux, jouets, mobilier de jardin) Connectivité Wi-Fi (2,4 GHz), Bluetooth Indice de protection IPX6 (robot) / IPX4 (station de charge) Niveau sonore 62 dB tonte – 82 dB coupe-bordure Garantie 3 ans

Unboxing et prise en main

À la réception de la tondeuse, on remarque vite deux choses : le carton est imposant, et le poids est relativement important, il y a même un avertissement indiquant un poids supérieur à 15 kg. Faites gaffe à votre dos, donc !

À peine ouvert, le carton dévoile une grande feuille aussi grande que lui ! On y retrouve les étapes d’installation rapide nécessaires au premier démarrage de la machine.

Une fois la feuille retirée, on découvre un emballage particulièrement soigné avec papier protecteur et bloc de polystyrène, assurant déjà un transport sans faille de l’appareil et de ses accessoires jusqu’à votre domicile.

Enfin, en retirant les premiers blocs, on découvre la tondeuse. En dessous d’elle encore quelques accessoires, et au fond du carton, on trouve la base pour la station de recharge.

Une fois tous les éléments sortis du carton, voici donc l’intégralité de son contenu. De gauche à droite, on aperçoit donc le dessous de la station de charge, la tondeuse et son bloc TruEdge, puis le dessus de la station de charge, les balais protecteurs pour le bloc TruEdge, ainsi que les vis de fixation en plastique, le chargeur de la station et sa notice. Il y a également des lames de rechange pour la tondeuse et la petite visserie pour fixer le bloc sur la tondeuse.

Côté tondeuse, on aperçoit donc son look plutôt sympathique, jouant sur les tons noir et blanc avec un bel équilibre. Les grosses roues crantées à l’arrière, ainsi que le bloc TruEdge, démontrent quand même un empiètement au sol assez imposant de la tondeuse. Mieux vaut avoir un jardin assez grand, pour ne pas avoir l’impression d’avoir un tank dans son jardin. Bon, j’exagère, mais clairement avec ses dimensions de 65 × 43,2 × 42,3 cm, ça reste un bel objet qui prendra une place non négligeable qu’il faudra réserver dans son jardin.

Sur le dessus de la bête, on voit sur la première photo les deux lames en métal tout en haut, permettant de faire contact pour la station de charge, et si on continue de descendre, l’emplacement du bloc batterie remplaçable (visible sur la 3iéme photo), puis un bouton d’arrêt d’urgence, l’écran LCD avec ses 3 boutons, et enfin le capteur Lidar en demi-sphère (visible sur la seconde photo), caché sous une protection en caoutchouc (idéal pour remiser la tondeuse l’hiver dans le garage ou la protéger contre la grele).

On n’oublie pas de retourner la tondeuse pour jeter un œil à ses deux moteurs à 6 lames au total, ainsi qu’à ses deux petites roues avant.

Pour terminer le tour du propriétaire, on jette un œil sous le bloc TruEdge, qui sera fixé à l’aide de vis sur la tondeuse. On remarque le bloc bleu, contenant la bobine de fil rechargeable, comme on en trouve sur tout bon rotofil. À noter d’ailleurs, en aparté, qu’on retrouve des bobines de rechange sur le site de la marque et sur Amazon pour 14,99€ le lot de 2 bobines de 3m chacune, restant dans la moyenne haute des tarifs pour ce genre de produits.

Installation de la station de charge

Première chose et pas des moindres, s’assurer d’avoir une prise de courant accessible à l’extérieur de la maison, car la station de charge nécessite une alimentation constante, que la tondeuse soit en charge ou non.

Pour ma part, ayant déjà une prise extérieure, mais contrôlée par un bouton dans mon garage, j’ai dû retravailler mon installation électrique. J’ai en effet constaté que la tondeuse reste en état de « veille » permanente, et si la station n’est plus alimentée, la tondeuse aura tendance à se sentir perdue, et va se déplacer pour tenter de retrouver sa station. Si vous ne pouvez/voulez pas alimenter la station en permanence, il faudra penser à éteindre complètement la tondeuse avec le bouton présent sur le dessus, à chaque fois que vous couperez l’alimentation de la prise électrique. À noter toutefois la bonne idée d’Ecovacs d’avoir prévu la station en deux parties séparées, l’une purement pour le stockage, et l’autre pour l’alimentation électrique. Pour les mois sans tonte, cela permet de rentrer à l’abri la tondeuse, mais également son chargeur et le dessus de la station.

L’emplacement est trouvé, au travail ! Il suffira d’utiliser les vis plastiques à l’aide de la clé Allen fournie. J’ai été agréablement surpris, sur les 8 vis fournies, dans ma terre parfois dure, et avec beaucoup de cailloux enterrés, j’ai réussi à en placer 7. Cela me semble très suffisant pour la stabilité de l’ensemble, qui ne bouge plus d’un poil, une fois serré au maximum.

Une fois la station prête, on place la tondeuse et on va pouvoir commencer sa configuration, en continuant sur le téléphone.

Application Android (Ecovacs Home) & connexion du robot

Disponible sur Android & iOS, l’application Ecovacs Home va nous permettre de continuer le paramétrage. Pour ma part, étant équipé d’Android à la maison, j’ai donc continué le test sur cette version. Cela va sans dire qu’il faudra quand même avoir quelques notions de connexions à un réseau Wifi, et maitriser un minimum l’utilisation d’une application Android avec des permissions à activer régulièrement. Si vous avez déjà un aspirateur robot à la maison, ça ne devrait pas être bien plus compliqué.

Première étape, une fois l’application téléchargée et démarrée sur le téléphone, la création du compte. Cette partie, semblable à la plupart des applications pour contrôler un IoT ou de la domotique, ne présente pas de difficulté particulière.

Ensuite vient la partie connexion, qui nécessitera d’interagir avec l’écran et les boutons physiques de la tondeuse, et également de vous connecter via le bluetooth de votre téléphone. Puis, de partager le réseau wifi de votre domicile, en 2,4 Ghz obligatoirement. Si vous avez uniquement un réseau 5 GHz, il faudra penser à activer le 2,4 Ghz sur votre routeur/box internet. Une fois terminé, selon la date d’achat de votre Goat, une mise à jour pourra vous être proposé.

Cartographie du terrain

Une fois la configuration de base terminée, et le robot-tondeuse connecté, vous allez pouvoir entamer la partie la plus critique : la cartographie.

Une fois encore, tout se passe dans l’application Android, et dès le départ, il vous sera proposé de créer votre première zone de tonte.

Deux modes sont possibles pour la cartographie, automatique ou manuelle. Pour ma part, le mode automatique a été un échec complet. J’ai pourtant dégagé le terrain, tenté de lancer à plusieurs reprises, commencé dans différentes zones, mais à chaque fois, la cartographie automatique a échoué. Autant, je sais que mon terrain n’est pas forcément simple, mais j’ai été surpris de voir que l’échec se faisait sur des endroits sans aucun obstacle, que ce soit visuel ou de dénivelé. Comme si une chose invisible bloquait la progression. Il reste probable que si vous avez un green parfait, cela fonctionnera probablement mieux.

Pour la cartographie manuelle par contre, cela a été plus conforme à mes attentes. On place le robot au début du point de départ de la zone, et on commence le tracé en déplaçant le robot. Cela permet de plus de créer dès le départ des zones à éviter, ou au contraire de traverser certaines zones que la cartographie automatique aurait refusées. Pour ma part, j’ai 3 zones que je souhaitais créer pour la tonte. Une zone à tondre à période régulière, une autre plus sensible, dans laquelle peuvent jouer des enfants, et enfin une dernière en friche, qui ne sera pas testée pour cet article. Le fait de pouvoir créer les zones manuellement a été un avantage pour pouvoir justement isoler ces zones les unes des autres. De plus, j’ai pu dès le départ isoler une partie des zones que je ne souhaitais pas voir traversées par le robot.

Le seul point particulier à retenir est le contrôle au joystick virtuel qui est assez sensible. Il n’est pas rare, selon si on dirige plus ou moins le joystick dans une direction, que le robot accélère en réponse. C’est volontaire, mais sur un terrain parfois cahoteux, on aura quelques surprises, voire des chocs avec des éléments alentour. Rien de bien grave étant donné la résistance du robot, mais on est surpris. Je me demande si cette option d’accélération est vraiment nécessaire sur la cartographie manuelle. De la même manière, étant donné le mode de déplacement du robot (avec 2 roues mobiles à 360° et 2 roues fixes), il arrive que la direction demandée, soit l’inverse de la direction réelle, suite à un blocage d’une roue. Il faudra insister à plusieurs reprises pour repartir sur le droit chemin.

Il faudra aussi penser à faire la cartographie en positionnant la tondeuse dans le bon sens de la bordure. En effet, le coupe-bordure étant positionné à droite, il ne faudra pas commencer par cartographier en longeant la gauche de votre terrain sous peine de ne jamais avoir vos bordures de tondues.

Une fois la cartographie terminée, il vous reste la possibilité d’effectuer des modifications. Il sera possible de créer de nouvelles zones, d’en supprimer, de les fusionner ou de les diviser. Des chemins d’accès (sans tonte), des zones à faible évitement ou des zones interdites (à créer avec le robot). Vous pourrez également sauvegarder la carte en cours si vous souhaitez faire des modifications, puis finalement les annuler en restaurant la version précédente.

Dernière étape : les paramètres de tonte

Le robot est connecté, les zones sont délimitées, il ne reste plus qu’à préparer la tonte. Toujours avec votre téléphone en main, vous pouvez à présent accéder à plusieurs options. La première proposée sera de planifier vos horaires de tontes, ainsi que les zones concernées. Vous pourrez tout à fait choisir de faire tous les samedis matin une tonte/coupe d’une de vos zones à 9h du matin, puis chaque dimanche à 10h une autre de vos zones. À savoir que la tonte (terrain entier hors bordures) et la coupe (coupe-bordure, uniquement le périmètre) sont différenciées, ce qui veut dire qu’il ne fera de toute façon pas les deux en même temps. Il manque peut-être une planification un peu plus fragmentée, avec une possibilité de choisir des dates sur un calendrier, ou tout du moins une régularité différente autre que jour/semaine. Personnellement, j’aurais apprécié de pouvoir régler une coupe tous les 15 jours uniquement, par exemple.

Depuis ce menu, qui correspond au menu de départ à chaque fois que vous démarrez l’application, il est tout à fait possible d’effectuer une tonte ou une coupe manuellement, en choisissant les zones de votre choix. Peut être utile si l’herbe pousse un peu plus vite que prévu au printemps, par exemple.

À partir d’ici, votre tondeuse est prête à gérer sa tonte de manière automatique, sans quasiment aucune maintenance de votre part (si ce n’est le déblocage ou le changement de la bobine de fil).

Options supplémentaires

L’application permet également d’accéder et de modifier d’autres paramètres en explorant ses options.

Vous avez la possibilité, par exemple, d’activer la caméra de votre robot pour visualiser ce qu’il voit en direct, voire de déplacer votre tondeuse à distance. Cela peut être utile par exemple si l’application vous avertit qu’il y a un problème pendant la tonte et que la tondeuse est bloquée.

Il existe par ailleurs une alarme intégrée, qui, comme son nom l’indique, déclenchera un signal d’alarme si la tondeuse est soulevée et déplacée. Idéal pour tenter de dissuader un voleur, mais uniquement si vous êtes sur place, car dépendant de la portée de votre wifi pour être alerté par l’appli. Bien sûr, la tondeuse est aussi protégée par son code PIN que vous avez entré à la première configuration.

Le robot-tondeuse est équipé d’un haut-parleur pour indiquer vocalement certains états, comme un retour à la base, ou un démarrage de la tonte. Il faudra d’ailleurs penser à changer la langue par défaut qui est en anglais, pour une meilleure compréhension, même si certains messages parlés sont restés difficiles à comprendre en cours de tonte pour avertir de quelque chose.

Vous pouvez aussi utiliser le capteur LiDAR pour afficher un aperçu 3D de votre environnement. Ça permet d’imaginer comment la technologie fonctionne pour aider aux déplacements, même si ça n’a pas d’utilité en soi.

Des fonctionnalités expérimentales sont également disponibles

Enfin, et non des moindres, vous avez bien entendu la possibilité de régler la hauteur de coupe, ainsi que la vitesse de tonte. Vous pouvez même les définir différemment selon vos zones, si vous préférez tailler plus court sur une surface qu’une autre. La hauteur minimale est à 3 mm ce qui est donne un très bon rendu de taille rase, et vous pouvez ajuster jusqu’à 9 mm. Pour la vitesse, on passe de 0,4 m/s à 0,7 m/s, à affiner selon le type de terrain, les obstacles éventuels, et le type de sol, même si le robot ralentira de toute façon si un obstacle se présente. Personnellement, j’aurais tendance à ralentir au max la tonte pour un rendu plus propre. D’autres réglages comme le sens de la tonte, le capteur de pluie ou les zones à éviter selon la hauteur des objets.

Un petit détail sur ses réglages, il faudra être vigilant si vous modifiez vos cartes, en supprimant une zone par exemple, car les paramètres de hauteur et de vitesse repasseront sur les réglages par défaut pour chaque nouvelle zone. Même si ce n’est pas une action que vous êtes censé faire régulièrement, vous pourriez avoir une surprise sur la hauteur de tonte si vous n’avez pas vérifié ce point lors de votre prochaine tonte.

Retours d’expérience : bilan après plusieurs semaines de test

Après avoir éprouvé le robot sur mon terrain loin d’être de tout repos (je sais, je m’en occupe habituellement avec mes petits bras), avec des racines apparentes surgissant du sol, sa terre parfois grumeleuse au pied des arbres, et ses pentes non négligeables, j’ai pu constater l’efficacité du robot.

La programmation fonctionne comme prévu, et le robot se fait vite oublier sur une tonte classique, si ce n’est que les éventuelles notifications pour alerter qu’il a terminé, et dans de rares cas de blocage sur les premières tontes, pour lesquels j’ai dû créer des zones interdites. Une fois les premiers essais validés, les jours suivants programmés se sont passés sans encombre. Le faible niveau sonore en fonctionnement permet aussi de pouvoir lancer la tonte à des heures tardives, car les voisins ne seront pas dérangés du tout, le bruit généré par les moteurs est quasiment absent dans un environnement extérieur classique, comme on peut le constater sur la vidéo ci-dessous. On entend bien plus le passage des voitures dans la rue que la tondeuse inaubile à quelques mètres.

Je rappelle également que la tonte se fait sur le principe du mulching. Pour les néophytes, le principe est de couper l’herbe et de la redéposer en minuscules morceaux à même le sol, permettant d’enrichir le sol sous forme d’engrais, et de garder l’humidité dans la terre, chose au combien utile dans ces périodes de canicules qui risque de revenir de manière régulière. Avec une tonte régulière, cela permet de garder une pelouse en bonne forme toute l’année, chose relativement facilitée par l’automatisation de la tonte par le robot. Là-dessus le robot s’en sort d’ailleurs très bien avec un dépôt propre et régulier tout au long de ses déplacements.

Sur les deux photos suivantes, on peut constater la différence de coupe entre 0,6 cm et 0,3 cm.

Mes quelques pentes n’ont pas posé de problème pour la tonte, et même une zone frôlant une forte pente n’a pas piégé le robot, et même s’il s’est rapproché du bord, il n’a jamais chuté, à l’instar d’un aspirateur robot qui ne va pas se jeter dans les marches des escaliers.

Le robot m’a également bien détecté sur le terrain, et s’est mis en pause dès que je m’en approchais de trop. Chose plutôt rassurante si vous avez des enfants ou des animaux dans le jardin, même si je recommanderais malgré tout d’éviter aux enfants de s’approcher de la machine bien entendu.

Côté terrain meuble, avec de la terre transformée en humus granuleux au pied de certains arbres et arbustes, le robot a subi quelques difficultés jusqu’à s’enliser en creusant des tranchées dans le sol. Il s’est cependant arrêté assez rapidement et j’ai été alerté sur l’application qu’il était bloqué.

De la même manière, lorsqu’un morceau d’arbre est resté coincé contre un des disques, j’ai eu une alarme explicite, qui m’a permis de voir rapidement où se situait le problème, et de retirer l’objet en question.

Côté autonomie, la tondeuse ne parcourra pas énormément de m² avec une seule charge, mais elle est de toute façon capable d’aller se recharger au besoin selon la surface à tondre. Pour ma part, chaque zone d’un peu plus d’une centaine de mètres carrés correspondait à environ une charge complète, lorsque la tonte était nécessaire. La recharge m’a semblé rapide, même si le fait que tout soit automatisé ne pose pas vraiment de problème dans l’usage.

Enfin, les bordures sont un peu plus délicates sur la qualité de tonte, car la tondeuse a vite tendance à éviter les moindres défauts, ou un brin de plante un peu haut, donc il faudra s’attendre à un résultat nickel uniquement si la zone est vraiment sans obstacle, ce qui est rarement le cas d’une bordure par définition.

Bilan et verdict

Vendue 1099,00€ sur le site de la marque (on le trouve sous la barre des 1000€ chez certains revendeurs), le robot-tondeuse GOAT 1600 LiDAR PRO de chez Ecovacs est un investissement important, qui nécessite de bien se poser la question sur l’intérêt par rapport à une tonte classique avec une tondeuse manuelle.

L’importance de bien prévoir l’installation de sa station d’accueil, de la prise en compte de son terrain et des difficultés que le robot peut rencontrer (obstacles permanents, pentes trop importantes, type de sol…) doit absolument être bien considérée avant de se décider à faire l’achat.

Là où Ecovacs a bien fait son travail, c’est dans son application fonctionnelle, simple, et avec des réglages suffisamment avancés pour convenir à beaucoup de configurations de jardins à tondre. C’est simple, une fois le nécessaire fait dans l’appli, on oublie vite la tondeuse et on se débarrasse d’une tâche souvent harassante, d’autant plus avec une grosse surface à tondre, et en plein été quand le soleil bat son plein.

Attention, là où le robot-tondeuse (et n’importe quelle marque de robot-tondeuse d’ailleurs) ne fera pas grand-chose, c’est sur la préparation du terrain. Ne pensez pas déposer le robot dans un terrain en friche avec des hautes herbes, et qu’il fasse le travail d’une débroussailleuse. Il faudra évidemment tondre et nettoyer vos bordures une première fois en début d’année avant de relancer le cycle d’automatisme, pour être tranquille pendant de nombreux mois, et bien entendu continuer de faire manuellement certaines zones d’exclusion que vous aurez pu mettre en place, là où la tondeuse ne pourrait pas travailler.

Pour ma part, je réfléchissais depuis longtemps à investir dans ce genre d’appareil, sans être convaincu par son efficacité sans en avoir testé un. C’est chose faite et je peux constater qu’Ecovacs propose un produit fonctionnel, bien pensé, et avec une application qui reste évolutive, de la même manière que le robot avec des mises à jour de son firmware dans l’avenir. Je suis satisfait de la tonte, et encore plus de la hauteur minimale que la tondeuse est capable de gérer, ainsi que du niveau sonore faible généré par l’appareil. Les options supplémentaires comme l’alarme antivol ou la détection par IA des animaux et autres objets imprévus rassurent également sur le risque de ne pas blesser des personnes ou d’endommager des objets tombés au sol par inadvertance. Je recommande donc ce produit pour les acheteurs cherchant un produit moderne, sophistiqué, et jouant le rôle pour lequel il a été conçu.