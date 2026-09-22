Gar n’a pas eu ce qu’on pourrait appeler une enfance tranquille. Devenu mercenaire très jeune, il a autrefois été sauvé par Kuon, une puissante magicienne qui lui a laissé une sacrée impression. Des années plus tard, il appartient à un ordre de chevaliers chargé de traquer les mages qui utilisent leurs pouvoirs n’importe comment. Évidemment, sa route finit par recroiser celle de Kuon. Sinon, le manga se serait probablement arrêté après vingt pages et le titre aurait été nettement moins pertinent.

L’Apprenti de Lord Magear marque le retour du duo FLIPFLOPs, déjà connu pour Darwin’s Game. On retrouve rapidement leur goût pour l’action, les capacités mystérieuses et les personnages dont on comprend assez vite qu’ils ne nous disent pas tout.

Un mercenaire pris entre deux mondes

Gar est un héros assez classique, mais efficace. Il sait se battre, possède un solide sens de la loyauté et traîne derrière lui un passé encore largement mystérieux. Lorsqu’il se retrouve face à la magicienne qui lui a sauvé la vie, ses certitudes commencent logiquement à vaciller. Peut-il vraiment considérer tous les mages comme des ennemis alors qu’il doit sa survie à l’une d’entre eux ?

Le premier tome ne perd pas beaucoup de temps avant de sortir les épées et les sorts. Les combats sont lisibles, dynamiques et parfois assez violents. On sent rapidement que cette fantasy ne compte pas rester bien gentille très longtemps. Le système de magie intrigue également, même si beaucoup d’éléments restent volontairement flous. Qui est réellement Kuon ? Pourquoi Gar semble-t-il si important ? Et qu’est-ce qu’un Lord Magear, au juste ? Pour obtenir toutes les réponses, il faudra évidemment attendre la suite !

L’histoire repose encore sur des bases familières : un jeune combattant au passé trouble, une magicienne surpuissante et un ordre qui ne semble probablement pas aussi irréprochable qu’il le prétend. Rien de révolutionnaire pour le moment, mais l’ensemble est suffisamment rythmé pour que cela ne devienne pas gênant.

Un univers qui demande encore à grandir

Visuellement, le manga est très solide. Les personnages sont facilement identifiables, les créatures ont une vraie présence et les affrontements ne se transforment pas en bouillie de traits illisible. Les décors restent parfois plus discrets, mais le monde présenté donne déjà envie d’en découvrir davantage.

Ce premier volume fait donc correctement son travail : il présente Gar, installe son dilemme et ouvre beaucoup de portes pour la suite. Peut-être un peu trop, d’ailleurs, car on termine la lecture avec davantage de questions que de réponses. L’Apprenti de Lord Magear ne réinvente pas encore la dark fantasy, mais il en propose une version efficace, nerveuse et assez mystérieuse pour donner envie de poursuivre l’apprentissage.

Merci aux éditions Mana Books pour l’envoi du livre !

Fiche récap