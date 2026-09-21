Il y a des livres qu’on ouvre rapidement pour voir à quoi ils ressemblent, avant de se retrouver bloqué plusieurs minutes sur une double page. La Cité des Sables m’a fait exactement cet effet. J’ai commencé par le feuilleter sans trop savoir à quoi m’attendre et je suis immédiatement tombé sous le charme de ses couleurs pastel, de ses paysages et de cette très belle scène dans le désert qui donne presque envie d’encadrer les deux pages.

Derrière cette jolie claque visuelle se cache une nouvelle série historique signée Shen Nianhua au scénario et Zhao Ze au dessin. Direction la Chine du IXe siècle, entre la ville de Shazhou, les grottes de Mogao et l’immensité du désert du Taklamakan. Autant dire qu’on voyage un peu plus loin que le rayon BD de la librairie.

Deux femmes, beaucoup de mystères

L’histoire suit principalement deux jeunes femmes. Quanying, une danseuse échappée d’un marché aux esclaves, arrive au temple de Mogao avec des hommes à ses trousses. De son côté, Zhang Yuanqing, quatorzième fille d’un puissant seigneur, cherche à rejoindre une caravane traversant le désert. Deux parcours très différents qui commencent doucement à se rapprocher, au milieu de voyageurs mystérieux, de rivalités politiques et de possibles romances.

Ce premier tome prend le temps d’installer son monde. Peut-être même un peu trop par moments. Il y a beaucoup de personnages, de noms chinois et d’informations historiques à retenir. Les visages ont également tendance à se ressembler, ce qui n’aide pas toujours à comprendre immédiatement qui est qui. J’ai dû revenir quelques pages en arrière plus d’une fois, et pas uniquement pour admirer les dessins.

L’intrigue reste assez classique et sert surtout à placer les personnages sur l’échiquier. La romance promise par la collection Jungle est encore discrète. Pour le moment, le récit s’intéresse davantage aux enjeux politiques, aux secrets et aux différences de statut social.

Le désert n’a jamais été aussi pastel

Le véritable argument du livre reste son dessin. Zhao Ze utilise énormément de couleurs sans jamais transformer ses pages en sapin de Noël. Les tons pastel donnent à l’ensemble une douceur presque irréelle, tandis que les paysages apportent l’ampleur nécessaire à cette grande fresque historique. Certaines cases ressemblent davantage à des illustrations indépendantes qu’à de simples étapes dans le récit.

La Cité des Sables ne livre donc pas encore toutes ses promesses. Ce premier tome demande un petit effort pour entrer dans l’histoire et ne crée pas immédiatement un attachement très fort pour ses personnages. Mais son univers, son contexte historique et surtout ses magnifiques illustrations donnent largement envie de continuer. Rien que pour la traversée du désert, le voyage valait déjà le coup.

Merci aux éditions Jungle pour l’envoi du livre !

Fiche récap