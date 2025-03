Corinne est une septuagénaire dont la vie est rythmée par un train-train régulier mis en place depuis des décennies. Mari qui ronfle, pause dans le parc, marché, … Rien ne semble pouvoir altérer cette routine. Si ce n’est une rencontre impromptue avec une vieille amie ! Ce point de rencontre va changer le reste de la vie de Corinne. En effet, Marthe est une femme libre, émancipée et qui fait ce qu’elle a envie. De fil en anguille, de yoga en apéro, Corinne va reprendre la main sur sa vie et s’éloigner de plus en plus de ce qu’elle était devenue pendant des décennies.

